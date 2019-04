STANIJA KAŽE DA NJIHOV SUKOB TRAJE OD RANIJE: Sandra Afrika se oglasila i jednom za sva vremena objasnila šta misli o STARLETI!

Sandra Afrika odgovorila je na brutalne prozivke Stanije Dobrojević koja joj je tokom muzičkog takmičenja u rijalitiju rekla da je ona išla na fakultet, dok je pevačica plesala oko šipke.

Pevačica je istakla kako je nije sramota što je bila deo mnogih spotova i igrala, s obzirom da je tada započela svoju karijeru koja traje već 11 godina.

foto: Damir Dervišagić

"Jako sam ponosna na sebe jer sam uspela u tome što sam želela i htela. Tako da nema veze kad god ti počeo, kao što je i dotična (Stanija) rekla da sam počela kad sam imala 17, 18 godina. Hvala Bogu ne kasnim u nekim stvarima, znam kad počinjem i mnoge stvari završavam. Ne znam zašto se uvredila mojim komentarom, stojim pri tome da ja ne znam kad je ona počela karijeru, kada je završila, da li je završila da li nije. Mene zaista ne zanima, bavim se svojom karijerom i sobom. Pritom ostajem i pri tome da devojka lepo izgleda, da je jako zgodna i slatka", rekla je Sandra i dodala:

"Moraš da budeš jako pametan u ovom poslu i generalno, da kada ti neko nešto prenese ili kaže, kao što je njoj preneto, ona se žalila kako sam ja govorila tada kada je ona počinjala... Da sam ja nju osporavala. Ja nikoga za jedanaest godina nisam osporavala, niti ću. Niti sam gradila svoju karijeru tako što bih nekog komentarisala da bih ja sebe uzdigla ili napravila od sebe nešto. Uvek sam gledala sebe, i svoj posao i nikada nikog nisam komentarisala niti nešto lepo, niti ružno..."

foto: Printscreen

S obzirom da je Stanija Sandru više puta pominjala u rijalitiju, Afrika nam je rekla da ni sama nije svesna zašto joj je dala značaj.

"I tada kada je ona govorila svašta ja se nisam odazivala. Prosto me ne zanima ta priča. Jer nema nigde da sam ja rekla bilo šta za koga loše, a pogotovo za nju. Tako da ko joj prenosi treba prvo da se raspita, pa preispita. Ja kad bi se pecala na svakakve gluposti gde bi mi kraj bio. Ja takva osoba nisam i prosto me takva priča nije uvredila. Zato što toga jednostavno nema. I onda ne znam zašto se neko kači... A ja nekom da dajem marketing totalno me ne zanima i bez veze mi je skroz. Čak šta više mislim da nisam ni trebala da komentarišem", završila je Sandra.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen

Kurir