ALEKSANDRA NE PODNOSI NADIMAK PO KOM JE POZNATA: Kada čuje da je OVAKO zovu, opasno se IZNERVIRA!

Aleksandra Prijović nedavno se porodila i na svet donela sina Aleksandra, a sada je otkrila detalje iz privatnog života.

Naime, pevačicu u javnosti često zovu "Prija", a ona je otkrila da li joj taj nadimak smeta.

"Moram da priznam da da, to Prija me nervira! (smeh) Ne znam iz kog razloga, ali jednostavno me nervira. Kad mi neko kaze Prija... molim te, nemoj da me zoveš Prija! (smeh) Kaži Aleksandra, Aleks, šta hoćeš, samo ne Prija", rekla je ona.

foto: Printscreen

Pevačica je priznala i da je uvek želela da bude mlada mama.

"Ja sam oduvek pričala da bih volela da postanem mlada mama, iz razloga sto smo moja mama i ja sada kao drugarice. Želela sam, iz tog razloga, da se desi sto pre, ali nisam očekivala da ce bas tako brzo", izjavila je ona.

Posle porođaja Aleksandra je "nabacila" nekoliko kilograma.

"Posle drugog meseca jesam jela više i ugojila se, ali sam znala da ću pripaziti nakon porođaja. Svaka žena želi da smrša posle trudnoće, ali mi to nije bilo na prvom mestu. Jednostavno sam prešla na ishranu koja je dobra za mleko, a i da ja malo smršam", rekla je pevačica.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/YT

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir