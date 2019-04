Fudbalera Ognjena Vranješa nimalo ne pogađaju priče o razvodu navodno bivše ljubavnice, pevačice Jelene Karleuše. Za to vreme, on se posveti sebi i napornim treninzima, pa to i pokazao u jednoj od objava na društvenoj mreži Instagram.

"Teror mašina", poručio je on, pa nastavio da održava svoje telo u top formi.

foto: Instagram screenshot

Inače, nakon skandala koji je dugo tresao celu zemlju, Ognjne Vranješ prestao je da daje izjave. U javnosti pojavljuje se samo kada ide na ročišta.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir