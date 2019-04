EVO KAKO IZGLEDA ŽIVOT GLUMICE KOJA JE U 52. GODINI RODILA, BEZ POMOĆI OCA DETETA: Popularna SALVETA nekada se od umora jedva vrati kući, a sada otkriva ŠTA JOJ JE VRATILO VERU U ŽIVOT!

Ljiljana Jakšić rodila je dete u svojoj 52. godini života, a glumica sama uživa u najlepšoj ulozi života. Priznala je da se otac bebe nikada nije ponudio da joj pomogne, ali to je nije sprečilo da sa ogromnom ljubavlju odgaja naslednicu.

Ona ne krije da je umor vrle često savlada, ali da sačeka, zabrine se, pa ipka nastavi dalje, i tako već 5 godina.

- Po podne dođemo u parkić, ako Darija nema obaveze. Ide na ritmičku gimnastiku, hor, engleski i druži se s drugarima iz zgrade. Sad ćemo poći na plivanje. Mama dovozi i odvozi, sprema, čisti, kuva, uveče malo i glumi, sve to stignem. Nikakve strahove nemam. Taj moj odnos da dete pričuvaju divne tete na koje je Darija navikla i da ne vezuje preterano za mene - dobro je. Dosta je samostalna.

- Ponekad stvarno umem da se kontuzujem od umora, jedva se vratim sa Skadarlije, gde radim noću. Usporim toliko da se zabrinem za sebe. Nakon toga se ponovo ne naspavam dovoljno, jer u sedam ujutru treba ustati zbog vrtića. Svaki naredni dan neminovno dolazi, nikako da sačeka da se malo odmorim, tako je pet godina. Lakše je kada je malo starija, sada druga vrsta obaveza dolazi na red. Nema odmora, idemo dalje. Darija ima puno energije i veselo je dete. Saradljiva je i zaista se može sa njom. U septembru polazi u predškolsko, vreme je prošlo začas - kaže Ljiljana i dodaje:

- Ljudi koji mi se obrate mi obično čestitaju. Ima možda onih koji misle drugačije, mada mi ne kažu. Drago mi je što imam podršku, to pokazuje da smo dobar narod. Kada sam rodila Dariju, dosta prijatelja mi je zdušno pomoglo da sve to izguram, tada sam shvatila da se možemo osloniti jedni na druge. To čoveku daje veru u život.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen/Youtube

Kurir