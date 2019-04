KADA SAM VIDEO TA DVA POGLEDA, REKAO SAM MU STAVI PRSTEN I VODI JE KUĆI: Aco Pejović je kumovao Prijinoj i Filipovoj ljubavi, a EVO šta sada radi Živojinović u braku!

Aleksandra Prijović udala se za Filipa Živojinovića 21. juna prošle godine, a 6. marta na svet je donela sina Aleksandra. Aco Pejović kumovao je njihovoj ljubavi, a pevač je iz prve ruke otkrio da je to bila ljubav na prvi pogled. Međutim, pevačica je priznala kako se sada Brenin sin ponaša u braku, pa izjavom nasmejala sve.

"To neko prvo upoznavanje je bilo kada je bila u jednom takmičenju, a posle kasnije smo se na nekim nastupima viđali. Glavno upoznavanje je bilo kada je počela da se zabavlja sa Filipom, bili smo na jednoj proslavi i ja sam video ta dva pogleda i rekao mu "Stavi prsten i vodi je kući". Mislim da je oboma kašika upala u med, oboje su stvoreni jedno za drugo, sa energijama i razmišljanjem, pogotovo sad kada je Aleksandar došao. Ona je sjajna majka, Aleksandar je pravi primer dečaka kako beba raste i treba da bude odgajana. A i naravno Fića je pravi tata i to radi kako treba. Ja dajem savete, imam iskustva, ali mislim da oni sami treba neke stvari da otkriju", rekao je pevač.

- Veliku podršku imam od njega. Da sam mogla da napišem kakvog bih želela, njega ne bih mogla. Ja nikada nisam čula nijednu lošu reč za njega. Svi ga hvale. On je pravi prijatelj, toliko dobar... On je meni sve. Mi smo raskidali po pisanju novinara, a nikada nismo zapravo raskinuli. Nikad se nismo posvađali. Možemo da se raspravljamo, ja sam recimo na ishrani zbog bebe i kilaže, a on uzme moju omiljenu čokoladu, ja jedem neko meso, salatu, više mi muka, a on uzme palačinku. Ili dođe u krevet i donese nešto slatko i ja poludim - ispričala je Aleksandra pa sve nasmejala.

