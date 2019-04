5 GODINA ZAREDOM SVE SU SLAVILI ZAJEDNO: Kija i Sloba oglasili se posle prvog Vaskrsa od razvoda! Sad se SVE PROMENILO!

Bivši supružnici Kristina Kija Kockar i Slobodan Radanović ove godine po prvi put nakon dužeg vremena nisu proveli praznike zajedno. Ipak, za Vaskrs ih vežu lepa sećanja.

"Odemo kod svoje porodice na ručak i onda se posle ručka nađemo", prisetila se Kija kako je to izgledalo dok su još bili par: "On je uvek bio taj koji mi je posebno ukrašavao jaja. Umetnik u duši... Obožavala sam to, stvarno je to bilo lepo od njega. Ja nisam nešto bila umetnički nastrojena", priznala je Kija.

Sloba je, sa druge strane, otkrio da je čitava situacija veoma čudna.

"Postoji nešto... Nije žal, ali čudno je sve to... kada poslednjih pet Uskrsa provedeš sa nekim, a sad treba da izmišljaš nešto novo, sa kim ćeš da ga provedeš. Jeste malo čudno", rekao je Sloba.

