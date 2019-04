ODNEO JE POBEDU U ZG, ALI SE GNUŠAO OD SKANDALA NA ESTRADI! Dušan Svilar odlučio je da se povuče: Evo čime se SADA BAVI! (FOTO)

Nije tajna da se Dušan Svilar, pobednik treće sezone "Zvezda Granda", gnušao od skandala na estradi i da je isticao da se slabo snalazi u estradnim vodama u prilikama koje se brzo menjaju.

"Ne razumem potrebu čitalaca da ih zanima nečiji privatni život do detalja, a ne prihvatam da ja kao neko koga vole da slušaju kako peva moram da pričam o svom privatnom životu i onome što radim kad se kamere ugase", izjavio je svojevremeno on, pa nastavio: "Nikoga ne osuđujem što pristaje na takve novine i što pravi kompromise, ali ja ne želim jer mi ne prijaju takve stvari. Da budem popularan po svaku cenu to nije moj cilj."

Dušan se rešio na veliku promenu, pa u Pozorištu na Terazijama dobio angažman. On tu od 23. marta igra naslovnu ulogu u komadu "Fantom iz opere", a osim njega za ulogu Fantoma u produkciji koju u pozorištu kažu da je jedna od najzahtevnijih, izabran je i Vasa Stajkić, koji je dan ranije imao svoju premijeru. Svilar je sa velikim žarom odigrao svoju ulogu i dobio odlične kritike, što mu veoma znači budući da namerava da se glumom bavi u nastavku svoje karijere.

"Ovo je moj drugi mjuzikl. Pre tri godine sam igrao u mjuziklu 'Tajna crne ruke', a sada mi se posrećilo da dobijem ulogu o kojoj sam maštao. Pre dve godine sam bio na audiciji za Raula iako sam dušom želeo da igram Fantoma", ispričao je Dušan Svilar.

On je priznao i da je bilo stresno spremati se za odgovoran posao u pozorištu.

"Za mesec dana smo morali da spremimo komad u potpunosti. Prezadovoljan sam prvim reakcijama i želim da se mjuziklu posvetim u potpunosti u budućem životu", ističe pevač uz komentar da je školovao i za glumu pored pevanja.

"Na fakultetu muzičke umetnosti na smeru solo pevanja koji sam pohađao, dve godine smo imali glumu i scenski pokret, tako da meni nije nepoznanica biti na pozorišnoj sceni i bio sam spreman na neki način da se pokažem", zaključio je on.

Talentovani tenor iz Subotice krajem 2016. godine uz koleginicu Natašu Bekvalac koja je bila u ulozi Drage Mašin, tumačio je Dragutina Dimitrijevića Apisa u mjuziklu "Tajna Crne ruke".

U pozorišnoj biografiji Dušana Svilara stoji i uloga Alfreda u opereti "Slepi miš" Johana Štrausa Mlađeg u pozorištu Dadov, dok kao solista nastupa sa orkestrom Ministarstva odbrane Stanislav Binički, Novosadskim Big Bendom, Subotičkom filharmonijom, Zrenjaninskom filharmonijom i drugim orkestrima u regionu.

Kurir.rs/Blic/Foto: Zorana Jevtić

Kurir