USREĆILA SAM MNOGE SVOJIM POGREŠNIM DUGMETOM: Dara Bubamara brutalno iskreno o SNIMKU koji je umesto NJEMU, ZAVRŠIO NA SVIM PORTALIMA!

Dara Bubamara progovorila je o snimku koji je greškom postavila na svoj Instagram profil, pa otkrila da voli da se igra, a kada to radi, čini punim srcem.

"Ja sam se igrala, htela sam da pošaljem nekome, naravno da nisam htela to da postavim na Instagram. Pa, ko bi hteo to da uradi? Mene su savetovali da kažem da su hakeri, ali ja stvarno sve radim iskreno i od srca. I kad nešto uradim, mene je iskreno malo sramota. Ali ja lepo kažem "pogrešno dugme". Zamislite koliko sam ja bila umorna, došla sam s puta, a koliko sam to želela. Ja volim da se snimam tako, ali više neću", priznala je Dara.

"Ali na kraju krajeva sam usrećila mnoge", zaključila je Dara u emisiji Amidži šou.

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs / Foto: Printscreen Amidži šou

