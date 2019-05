ZBOG NJEGA SE I PRAVI SVE OVO! Lepa Brena pokazala kakvu gozbu priprema za 1. maj, a BEBA ALEKSANDAR biće POČASNI GOST! (VIDEO)

Lepa Brena kao mala 1. maj obeležavala je u krugu najmilijih. Dok je starijima uranak bio u prvom planu, deca su obožavala da se igraju u prirodi.

"Mi deca smo se igrali limuna i narandže, igrali smo se žmurke muškarci su malo 'pikali' fudbal, ali badminton nam je bio omiljena priča", otkrila je ona.

To se nije promenilo ni danas, kada ima svoju porodicu, koja je odnedavno bogatija za jednog člana - sina Aleksandre i Filipa Živojinovića.

"Za Praznik rada se ništa ne radi! To je zlatno pravilo", počela je da objašnjava poznata pevačica kako se u njenom domu sada obeležava ovaj praznik.

foto: Printscreen

"U našem domu obično okrenemo nešto na ražnju. Obično to bude neko jagnje ili neko prase, hajdučki ćevap... to je jedna akcija koju uglavnom obavlja muški deo porodice. Mislim da je zbog toga meni sve to tako slatko", priznala je ona, koja ne krije da ne voli da sprema koliko voli kada je poslužuju.

foto: Printscreen

Aleksandar Živojinović ove godine za stolom će biti počasni gost.

"Zbog njega se i pravi sve ovo!" sa osmehom otkrila je Brena.

foto: Printscreen

"Srećan 1. maj, voli vas vaša Brena i porodica Živojinović", poručila je ona svim svojim fanovima.

Kurir.rs/GrandNews/GrandTV/Foto: Printscreen

