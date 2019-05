UŽIVO JE PREVARIO PRED CELOM SRBIJOM, ČAK SU SE RAZVELI PRED KAMERAMA: Kija Kockar priznala šta je NAJVIŠE boli i šta se dešava kad je SAT vremena sa Slobom u istoj prostoriji! LOM!

Kija Kockar tvrdi da je najveća prepreka za skladan odnos saSlobom to što ju je javno prevario u rijalitiju “Zadruga”, ali da nije nemoguće da nekad u budućnosti bude prijatelj sa njim.

- Cela naša veza se zasnivala na prijateljstvu. Nažalost, ja sam s neke strane bila izdana od svog prijatelja. Jeste, treba praštati u životu, ali meni treba vremena za to. Mi imamo korektan odnos, posvađamo se uvek - bar jednom dnevno ako smo duže od sat vremena u istoj prostoriji i uvek oko prošlosti. Pokušavam da mu objasnim koliko to mene još uvek boli, a on kao svako muško, to ne konta. To je igra mačke i miša, iliti borba sa vetrenjačama", iskrena je Kija, i dodaje da je i pored svega podrška bivšem suprugu.

"Nas veže prošlost i to što smo zajedno odrasli i prešli u neko zrelo doba. Pogotovo što smo sad ušli u neko novo poglavlje i jedno drugom smo najbolja podrška jer smo u istoj situaciji i profesiji. Zbog toga nas dvoje i možemo da budemo u nekom korektnom odnosu, ali jedino što to koči je sve ono odvratno što je on meni uradio, a ja to ne mogu da zaboravim iako bih volela i trudim se. Da li će to doći sa vremenom ili situacijom, to ne mogu da garantujem. Ali naravno, nikada mu neću okrenuti leđa. Uvek ću mu pomoći šta god mu bude trebalo, naravno u granicama normale, kao i on meni. Jednostavno neke stvari se ne zaboravljaju i on je toga svestan i mislim da bi na mom mestu isto reagovao", objašnjava Kija.

Sa druge strane, Sloba je i posle razvoda sa Kijom tvrdio da će uvek biti tu za nju.

"Što se mene tiče, stvarno joj jesam prijatelj. Mislim joj najbolje i bolje nego što mislim sebi. Na stranu sve što se desilo i što je bilo. Svako greši u životu i normalno da postoji neki prag tolerancije i prag dokle možeš nekome nešto da oprostiš, a kome ne možeš. Ali ona da misli sve najgore o meni i da me pozove i za deset godina, ja ću biti tu za nju", izričit je Sloba.

