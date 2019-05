VODITELJKA CRNOGORSKOM OŽENJENOM BIZNISMENU RODILA SINA: Došao je po nju u PORODILIŠTE, pričao o njihovoj ljubavi, a onda se oglasila i NJEGOVA ŽENA s jasnom porukom

Voditeljka Rada Radenović, koja se u javnosti nikada ne pojavljuje sa partnerom, izazvala je ogromnu pažnju 2010. godine kada je ostala u drugom stanju sa crnogorskim biznismenom Dejanom Milićem, koji je u tom periodu bio oženjen i ima dvoje dece.

Dok je Rada mudro pričala, Dejan je u prvi mah govorio kako ne poznaje voditeljku, da bi kasnije nakon njenog porođaja ipak došao po nju u porodilište i izveo je iz bolnice. Tada je po prvi put za medije otkrio detalje iz njihovog odnosa.

- Živim u Podgorici i tu ću i ostati jer imam sina od dvanaest i ćerku od sedam godina i jedino mi je zbog njih problem što se u novinama piše svašta, pa i to da sam Radi kupio stan, što nije tačno. Ali, Rada i ja smo zajedno! Presrećni smo zbog Petrovog rođenja i naša ljubav odlično funkcioniše na daljinu - rekao je Dejan u martu 2010. godine.

Voditeljka nikada nije previše otkrivala o svom ljubavnom životu, međutim u jednom trenutku je rešila da po prvi put prokomentariše svoj odnos sa crnogorskim biznismenom.

- Petar je odlično, raste i svakim danom sve više liči na svog oca. Ima temperament, karakter i stav pravog Crnogorca. Ima rupice na obrazima i kada se nasmeje zaliči na mene. Međutim, deca se u tom uzrastu menjaju. Najvažnije mi je da je Petar živ, zdrav i okružen mojom i Dejanovom ljubavlju. Mogu da kažem da je on jedno srećno dete - izjavila je nekoliko meseci nakon porođaja voditeljka.

foto: Printscreen/Instagram

Međutim nakon nekog vremena došlo je do razmirica između para i Dejan se ipak vratio svojoj supruzi Jeleni, što je čak i ona potvrdila.

"Dejo i ja smo zajedno deset godina, i to sa Radom se desilo dok smo bili u vezi. Onda sam ga ja ostavila, neko vreme nisam bila sa njim. On je napravio grešku i nije mi bilo lako da se nosim sa tim, ali sam mu oprostila. Znam da me voli i to je najbitnije. To sa Radom mu se omaklo, nije on ni planirao da bude sa njom u vezi, niti da pravi porodicu, desilo se. A ona je valjda htela da ga uhvati na bebu, ali ništa od toga nije bilo. Ma opšti haos je nastao. Ipak, nas dvoje smo dugo zajedno i svašta smo prošli, to je veza za ceo život", ispričala je tada Dejanova supruga Jelena.

foto: Pritnstcreen

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir