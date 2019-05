BILA JE VELIKA NADA ZVEZDE GRANDA, A ONDA JE NESTALA SA SCENE: Svi su je zvali Big Mama, MOĆNIM glasom ostvaljala bez daha, a evo šta se desilo s NJOM i šta radi! (VIDEO)

Svetlana Tanasić, koju svi znaju pod nadimkom Big Mama, takmičila se u emisiji "Zvezde Granda" tokom 2008. i 2009. godine, a iako su joj predviđali odličnu karijeru, nije se snašla u estradnim vodama.

Nakon što se pojavila na takmičenju i izbacila nekoliko pesama koje nisu dobro prošle, učestvovala je i u prvoj sezoni Farme.

Međutim, ni to nije pomoglo da njena karijera krene, pa se bacila na pevanje po privatnim proslavama, a počela je i sa prodajom garderobe i cipela preko interneta.

Big Mama sada izgleda potpuno drugačije, živi u okolini Ljiga, povukla se iz javnog života, ali smatra da se neko od njenih kolega poigrava s njom, pa je odmah reagovala i oglasila se na društvenim mrežama.

"Interesovanje za mene još traje, povukla sam se iz javnog života i, bogu hvala, još pevam kao i pre takmičenja. Već nekoliko dana razmišljam da li da se oglasim ili ne, ipak sam rešila da to učinim jer se neko beskrupulozno poigrao mojim poslom i mojom egzistencijom! Naime, do mene je stigla vest da je neko od mojih kolega iz Valjeva počeo da podriva mene kao pevača. Znam da su ljubomora i zavist veoma opasna bolest i da za to leka nema. Ukoliko neko od mojih kolega s kojima sam sarađivala ima nešto da kaže protiv mene, neka mi se obrati, neka kaže meni u lice, te laži i neistine koje su izrečene o meni su ogledalo iste te osobe! Onaj ko se igra mojim poslom i mojim hlebom ne može u životu dobro da prođe! Kako radiš, tako ti se vraća u životu".

Kurir.rs/Puls/Foto Pritnscreen

Kurir