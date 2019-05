Dara Bubamara ima sina Kostu sa Milanom Kesićem, a sada je otkrila da li bi volela da ima još dece.

"Ja sam to na vreme završila, imam sina deset godina, uživam. To je nešto najlepše. Volela bih da imam još dva sina. Ne znam da li ću se udavati", rekla je Dara, a na konstataciju Milice Todorović da to ne mora da čini, Bubamara je odgovorila kroz smeh u "Amidži šouu":

"Pa sa bivšim mužem da napravim dete."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT

Kurir