SRBOLJUB SUBOTIĆ IZNEO PORODIČNE TAJNE: Aleksandrin stric otkrio šta ona radi sa Davidom, a zbog jednog DETALJA će Ljuba izgoreti od BESA!

Brat Karađorđa Subotića tvrdi da njegova nekadašnja snaja Ljuba Pantović treba da bude zahvalna njegovoj porodici koja joj je mnogo pomogla, a ne da se svađa sa bivšim suprugom.

Srboljub Subotić kaže da je Ljuba iznela mnoge stvari koje nisu istina o njihovoj porodici.

"Ona burno reaguje kada joj neko pominje oca ili majku, a misli da sa punim pravom može kako god hoće da spominje našu majku koja joj je puno doprinela u životu. Rekla je da joj je ona malo pomogla, to nije potpuna istina, Karađorđeva i moja majka joj je u jednoj prilici između ostalog kupila kola, a to nije rekla javno", kaže Srboljub i dodaje da mu smeta što njegov brat Karađorđe ćuti na uvrede bivše supruge.

foto: Printscreen

Subotić kaže i da nema mesta brigi za Aleksandrinu ćerku Magdalenu i tvrdi da je devojčica u sigurnim rukama:

"Magdalena je kod Aleksandrine drugarice koja je odavde, iz Beograda. Njen otac je Karađorđev prijatelj, tako da tu nema nikakvih problema. Znam da je dete super i oko toga nema šta da se brine."

Aleksandra Subotić i David Dragojević često se svađaju, a Srboljub tvrdi da je glavni razlog zapravo velika suma novca koji su zajedno potrošili, a koji su im uplaćivali ljudi koji su ih pratili tokom rijaltija.

foto: Printscreen

"U celoj priči u "Zadruzi 2" oko Davida i Aleksandre se stalno spominju neke pare. To je novac od tih žena fanova. David je sam rekao da su pare stizale na njegovo ime, ali da su ih zajedno trošili. Jedna od tih žena je meni lepo rekla da su one Aleksandri poslale oko 20.000 evra za troškove advokata i jednog suđenja, međutim, do tih troškova nije došlo jer je sudski proces obustavljen. To je bilo dok su David i ona još u "Parovima" učestvovali. Nakon toga, pred ulazak u "Zadrugu 2", znam da su dobili oko 5.000 evra. Sigurno je da su dobili 25.000 evra, a tu je bilo i više novca. Ovo je ono što ja znam, fanovi koji su im slali pare, te žene su mi same rekle", ispričao nam je Srboljub.

"Aleksandra igra igru sa svima unutra. Svesna je šta radi i sa Davidom i sa ostalima. Kaže da mu nije posvetila pesmu na Zadrugoviziji, a mislim da neke stvari namerno radi. Sada pominje i tog novog dečka, kaže da se zove na slovo P, valjda Peca, ali to je njen izbor. Punoletna je i može da radi šta god hoće. Da li je on zaista stariji od nje ili nije, sve to je na Aleksandri", navodi on.

foto: Vladimir Šporčić

