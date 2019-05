BOŽE SAČUVAJ, NEMA ŠANSE! MARINA TUCAKOVIĆ OTKRILA ISTINU O SVOM ZDRAVSTVENOM STANJU: Lečila se u Nemačkoj i Turskoj, ali OVDE nikada ne bi!

Marina Tucaković progovorila je o svom zdravstvenom stanju i otkrila da se oseća dobro.

Ona je bila na lečenju u Nemačkoj i Turskoj, a sada redovno uzima terapije.

"Osećam se dobro, pijem citostatike redovno, a uskoro ću na kontrolu, uradiću skener i tumor-markere. Eto, čekam to da vidim. A to za Jecu i Kinu su gluposti, ja nikad ne bih išla u Kinu, ni ne znam da se ljudi tamo leče, meni nije potrebno to. Išla sam u Nemačku i Tursku, ali Kina… Bože sačuvaj, nema šanse", rekla je Marina.

foto: Printscreen

Ona je prokomentarisala i o što se u žiriju muzičkog takmičenja, gde je i sama bila, sada nalazi Kija Kockar.

"Svako ima pravo da radi ono što želi. Vidim da je ona veoma pametna devojka, sve je iskoristila i ne bi mi bio problem da njoj napišem pesmu. Kod mene su svi dobrodošli. Ja nisam gledala rijaliti, ali kao i svi ostali, znam ko su Kija, Luna i Sloba. Pisala bih svima njima pesme jer svako može da proba. Pitanje je samo ko će uspeti i opstati", izjavila je Tucakovićeva.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Svet, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir