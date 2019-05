DARA BUBAMARA NE BI MOGLA DA BUDE ZATVORENA NI 5 MINUTA: Sviđa mi se mala Luna zbog OVOGA! Svaka čast tim ljudima, JA BIH POLUDELA!

Dara Bubamara iznela je otvoreno svoj stav o Luni Đogani, pa priznala da joj se zadrugarka itekako dopada zbog svoje emotivnosti. Pevačica je priznala da bi poludela da je neko zatvori i na 5 dana, a kamo li na godinu dana.

"Kad god sam kod kuće, meni je upaljeno i gledam. Nemam nešto posebno neke favorite. Draga mi je mala Luna zato što je onako jedno emotivno biće, a u principu ne pratim toliko da nekog posebno volim. Ima stvarno neverovatnih likova, ludih. Meni je to interesantno, proučavam kakvi su ljudi, radim psihologiju. Moram da kažem da to nije lako, biti zatvoren godinu dana, ja bih poludela zatvorena deset dana, pet dana, a zamisli godinu dana, to je stvarno jako teško - rekla je Bubamara.

