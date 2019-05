NADA UMALO ISTUKLA SNEŽANU ÐURIŠIĆ: Optužila koleginicu da joj minira karijeru

Čim se pojavila na estradnoj sceni davne 1975. godine, Nada Topčagić je dobila epitet dame koja nema dlake na jeziku i ne preza ni od koga. Pogotovo ne od ljudi koji joj se nađu na putu. To je na svojoj koži osetila i Snežana Ðurišić, koja se jedva provukla da ne dobije batine kada je Topčagićeva doznala da joj ona navodno minira karijeru i da zbog nje nije zauzela zasluženo mesto na muzičkom tronu.



Sredinom 1989. pojavio se veliki Nadin intervju u kojem je bez zadrške rešetala sve za koje je smatrala da su je povredili do tada, na bilo koji način. Povod za razgovor s njom bila su govorkanja po kuloarima da je u sukobu s mnogim koleginicama sa estrade.

Još na početku osamdesetih Nada je imala briljantnu seriju hit ploča, očekivalo se da će zasesti na sam vrh, ali to mesto je iznenada preuzela Fahreta Jahić, a nju odmenila Vesna Zmijanac. Pokušala je Topčagićeva da im parira odličnim pesmama „Zovem te, zovem“ i „Izvini, dušo, izvini“, ali...

- Tako mi je malo trebalo da budem zvanično pevačica broj jedan. Međutim, druge su imale više sreće. Ipak sam zadovoljna. Ploče mi se u ovim kriznim vremenima prodaju dobro. Jedna sam od retkih koja je gotovo sve ploče prodala u tiražima od sto hiljada primeraka. Možete to da proverite u PGP - rekla je Nada novinarima na početku razgovora, a potom odmah prešla na suštinu svog problema.

- Nije me bilo dovoljno u javnosti, pa su ljudi pomislili da sam potisnuta u drugi plan. Činilo mi se da su me ljudi s televizije i iz novina zaboravili. Tek kasnije saznala sam da su me minirale koleginice - rekla je pevačica tada.

Od njih nekoliko, Nada je posebno izdvojila samo jednu koju je umalo pretukla.

- Neću da ih imenujem, prepoznaće se same. S jednom samo što se nisam potukla. Zapretila sam joj da pazi šta radi! O kojoj pevačici je reč? Ma, svi je znaju kao „hajduka“. Ne treba mnogo nagađati, reč je o Snežani Ðurišić. Neću više ništa da pričam o njoj, jer ona sve, pa i najgore izrečene ocene o sebi, smatra reklamom. Eto, takva ličnost je u pitanju - besno je poručila.



Čim je Topčagićevoj sagovornik spomenuo prijateljstvo na estradi, ona je još više zapenila i počela da sikće kako je sve to jedna velika laž i prevara.

- To su zablude! Kakvo iskreno prijateljstvo, bre, kakvi bakrači?! Pevački svet je čudan, kada se kolege sretnu, ljube se, a u stvari poubijali bi jedni druge. Baš tako! Relativno dugo sam u ovom poslu, tako da su mi se mnogi ideali raspršili. Shvatam da je estrada, a i ljudi na njoj, zapravo pravi užas. Sve će vam biti jasno kad kažem da svom detetu ni za živu glavu neću dati da se bavi pevanjem - govorila je ona tada.



Nada ipak nije pretukla Ðurišićku iako se ozbiljno pokačila s njom, ali je održala jedno obećanja iz ovog intervjua. Njen sin Miroslav Mikica Ðorđević, koji je tada imao dve godine, nikada se nije bavio muzikom, niti se pojavljivao u javnosti sa svojom poznatom majkom.



