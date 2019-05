ELITNA PROSTITUTKA RASKRINKALA 2 CRNOGORSKA GLUMCA! Mrtvi pijani đetići nisu MOGLI ništa, a onda nisu imali da plate 600 €! Kad ih je nazvao MAKRO, nastala je PANIKA...

Dva poznata crnogorska glumca bili su korisnici usluga dve prostitutke, a pokušali su da eskiviraju plaćanje. Nakon četiri dana neplaćanja, glumce je pozvao makro i obećao im da će sve dati medijima ne budu li platili dvostruko, što su oni i učinili.

"To se desilo pre otprilike godinu dana... Njih dvojica pozvali su našeg makroa i poželeli da se malo zabave. Ne sećam se koliko je tačno bilo sati kada nas je S. P. probudio, ali znam da je bilo oko 4 sati ujutru kada smo M. S. i ja stigle u Novu Pazovu, gde su se oni nalazili. Mislim da su imali neku pozorišnu predstavu u tom gradu, pa su se zapili i ostali da prenoće", ispričala je G. S.

Kako je još rekla, poznavali su ih samo sa TV-a, iz novina, a jedan od te dvojice slovi za najpoznatijeg crnogorskog neženju, dok drugi za najpoželjnijeg crnogorskog neženju. Kako je rekla mislie su da su šarmantni i galantni.

Kako je otkrila, osim što su ispali cicije i pokušali da ih prevare, ni u krevetu se nisu pokazali jer su bilo mrtvi pijani i gotovo impotentni, mlohavi.

"Napustile smo hotel u ranim jutarnjim satima, ali je uveliko svanulo... Kada je trebalo da plate, rekli su da trenutno nemaju novca, ali da će, navodno, do kraja dana sve regulisati sa našim makroom. Međutim, kako ni posle četiri dana to nisu učinili, on ih je ucenio i rekao im: „Pošto glumite mangupe i nećete da platite 600 evra, sad ćete da platite 1.200 evra ili ću svim medijima poslati vaše podatke i imena, pa neka svi znaju ko ste i šta radite.“ Tek tada su platili", priseća se G. S. lošeg iskustva sa dva poznata glumca.

