PRIJA JE IMALA OGROMNU RANU OD CARSKOG REZA: Nije mogla da se kreće, a Filip je svaku noć SKAKAO na svaki NJIHOV šum!

Pevačica Aleksandra Prijović porodila se početkom februara, a već se sad vratila pevanju i estradi.

"Sada kada imam obaveze, izađem na dva-tri sata, ali sve vreme razmišljam o njemu. Kada izlazimo i Filip i ja, tada ga čuva dadilja ili ponekad priteknu u pomoć bake ili deka", rekla je Aleksandra, koja kada nije kod kuće, stalno proverava kako joj je sin.

"Iako znam da se kući vraćam za dva ili tri sata, stalno sam na telefonu da vidim šta beba radi i kako je. Imam poverenje u našu dadilju, ali to je ta majčinska briga i mislim da je to normalno. Takođe, moja mama mi često pomaže i daje mi savete kako i šta da radim. Pošto me je rodila mlada, ona mi je sada kao drugarica i ima najviše razumevanja za mene", otkrila je pevačica.

"Kada sam se porodila, Filip je skoro svu brigu oko Aleksandra preuzeo na sebe. Pošto sam se porodila carskim rezom, on je prvih dvadesetak dana njega stalno nosao, nije mi dao da se umaram zbog rane, ustajao je stalno noću, a sada su obaveze podeljene i uživamo oboje u čarima roditeljstva", ispričala je Aleksandra, koja će se početkom jula vratiti na muzičku scenu.

