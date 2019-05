SLOMIO KARLICU NA 2 MESTA ZBOG VOŽNJE BEZ VOZAČKE DOZVOLE! BOG GA POGLEDAO! Miki Đuričić na VMA čeka dug oporavak! Evo kako se pčelar danas oseća i šta su mu lekari rekli za OPERACIJU!

Učesnik rijaliti programa “Zadruga” Miki Đuričić u sredu u ranim jutarnjim satima doživeo saobraćajnu nezgodu kod mesta Obrež, u kojoj je zadobio nekoliko preloma duž karlične kosti.

Mikiju je dan pre nesreće pisana i prijava zbog vožnje bez posedovanja vozačke dozvole. Istu stvar konstatovala je i policija koja je došla na lice mesta kako bi obavila uviđaj posle saobraćajne nezgode koja se dogodila.

Naša saznanja potvrdio je i sam Miki Đuričić koji se trenutno nalazi na VMA.

"Nemam dozvolu, ali vozim već toliko dugo. Nisam imao nikakvih problema i sve sebi kažem da hoću da polažem i nikako da to završim. Iz ove perspekitve sam odlučio da neću više uopšte ni da vozim auto, već da ću isključivo da idem biciklom. Nekada sam znao da iz Kupinova dođem do Beograda", priča za Đuričić i dodatno opisuje kako je došlo do saobraćajne nezgode.

"Ceo dan sam radio, vitlao sam sa kumom po Zemunu, tražio neke majstore. Došao kući oko 10, pola 11. Onda se čuo sa nekim drugim majstorom, zvao me da dođem kod njega da mi završi neki posao. Otišao kod majstora, bio premoren i zaspao za volanom. Onda sam udario u ćupriju i sve ostalo znate. Trebalo je lepo da zaustavim auto, a ne ovo da se desi, ali šta je tu je. Dok je došla Hitna pomoć, izašao sam sam iz automobila", izjaviljuje Miki.

Sa druge strane, Miki otkriva kakvo je njegovo zdravstveno stanje danas, samo dan nakon udesa:

"Dobro sam, moram da mirujem. Neće morati operacija, imam ekstenziju. Moraću narednih mesec dana da provedem u bolnici, ali bitno da je glava na ramenima", poručuje Miki.

