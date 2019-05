ZORANNAH POJELA BRDO BRZE HRANE, PA URADILA NEŠTO GROZNO: 2 puta je bila toliko NEVASPITANA da je mnogima došlo i muka

Blogerka Zorana Jovanović Zorannah priključila se izazovu pod nazivom "Mukbang" u kojem mora da se pojede velika količina hrane, uglavnom brze, mljacka i da prekrši sva pravila bontona pred kamerama. Reč je kovanica korejskih reči "muk-ja" (jedenje) i "bang-song" (emitovanje)

foto: Printscreen



Zorana je objavila video u kojem je izazov od nje zahtevao da naruči istu hranu kao osobe pre nje. Blogerka je naručila porciju brze hrane i sokova. Kako to i obično biva, kad brzo jedete i sve to zalivate sokovima izbacivanje viška vazduha je neminovno. "Roditelji su nas učili da budemo učtivi i da stavimo ruku na usta ili da to uradimo tiho, ali u nekim kulturama ukoliko podrignete pred domaćinom ili domaćicom to je znak da je pripremljena hrana bila dobra".

foto: Printscreen

Potom je dva puta podrignula: "Slatka sam, zar ne", a kad se desio i drugi, već je odustala od pravdanja.

foto: Pritnsceen

