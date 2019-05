MUSLIMOVIĆEVA BIVŠA LJUBAVNICA SONJA BAŠIĆ NAJAVLJUJE: Tužiću Halida za pokušaj ubistva!

Halid Muslimović uskoro će se suočiti s novim problemima i optužbama, jer njegova bivša ljubavnica Sonja Bašić sledeće nedelje podnosi krivičnu prijavu protiv njega zbog pokušaja ubistva, saznaje Kurir.



Pre deset meseci dogodio se incident u blizini Banjaluke kada je poznati bosanski pevač fizički napao javnosti nepoznatu ženu, za koju je u prvi mah izjavio da mu je menadžerka i da su se sporečkali zbog novca, ali da batina nije bilo. Svega nekoliko dana kasnije ispostavilo se da je Sonja bila Halidova ljubavnica godinama, da ga je finansijski pomagala i da je on jeste zverski pretukao. Bašićeva je tada u ispovesti za Kurir ispričala svoju stranu priče i predočila sve dokaze koji to potvrđuju.

foto: Privatna Arhiva

Prema našim saznanjima, nadležno tužilaštvo u Banjaluci je nekoliko dana nakon incidenta pokrenulo postupak protiv Muslimovića, ali to još nije ni blizu rešenja spora. Dodatni problem predstavlja i to što je pevač svu svoju imovinu preveo na ćerku i druge srodnike, tako da Bašićeva sada ne može čak ni prinudnom naplatom da namiri svoja potraživanja, a ona iznose više od 100.000 evra. Zato će Sonja i njeni advokati morati da pokušaju da ospore prenos vlasništva i zatraže od suda da se imovina vrati na Halidovo ime, ali to nije sve. Od našeg izvora upućenog u ovaj proces saznali smo i da Muslimovića očekuje nova krivična prijava, i to za pokušaj ubistva. Pozvali smo Bašićevu, koja je potvrdila naša saznanja.

foto: Privatna Arhiva

- Tačno je. Razgovarala sam sa svojim advokatom Draganom Tolimirom, kojeg sam skoro angažovala, i dogovorili smo se da podnesemo prijavu za pokušaj ubistva protiv Halida Muslimovića - kaže nam ona.

Iako zbog sudskog procesa koji je u toku ne želi mnogo da priča za medije, Sonja nam je ipak rekla zašto je odlučila da pokrene novi postupak protiv bivšeg ljubavnika.

foto: Privatna Arhiva, Kurir, Dragan Kadić

- Taj čovek je meni život uništio! Duguje mi ukupno 107.000 evra, zbog toga me i jeste pretukao jer sam tražila da mi vrati moj novac. Zaključao me u auto, nije mi dao da izađem, vozio je 160 kilometara na sat, oduzeo mi je telefon da ne mogu da zovem pomoć. Na kraju, da sam tada glavom udarila u kamen, a ne kukom, bila bih mrtva! Zar to nije bio pokušaj ubistva?

Halid je, kao i prethodnih puta kada smo ga zvali, i sada bio nedostupan za komentar.





Činjenice Ovako je Halid pretukao Sonju

Udarao me je, grizao, bacio na beton Početkom avgusta 2018. Bašićeva nam je ispričala da je s Halidom počela da se zabavlja u novembru 2015, kada je bio u Australiji na turneji. Ona mu je pomogla jer je bio u teškoj finansijskoj situaciji zbog hipoteke i rata za kredit, kao i sa školovanjem njegove dece, snimanjem pesama i spotova. Problem je izbio kada je ona tražila od Halida da joj vrati pare, a on je počeo da je udara dok je vozio kola, da bi je potom izvukao i nastavio da je tuče. foto: Privatna Arhiva - Kad sam počela da padam na zemlju, uhvatio me i ugrizao za desnu ruku. Onda je otvorio vrata, uhvatio me za glavu, ubacio u auto i krenuo za Banjaluku. Ceo put me tukao! Psovao mi je majku, decu, džamiju... Kad smo došli ispred moje zgrade, uzela sam mobilni i pozvala sestru, rekla sam joj da mi da broj telefona policije. On je tada zgrabio telefon i pokušao da ga razbije, ali nije uspeo. Izašao je iz auta, uhvatio me i bacio na beton. Izvadio je moju tašnu i bacio mi je na glavu, a onda je seo u auto i pobegao - svedočila je Sonja.

Ivan Ercegovčević/ foto: Privatna arhiva

