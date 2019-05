NJEMU JE HTELA DA RODI DECU: Sanja Stanković otkrila svoju NAJVEĆU tajnu o bivšem dečku, volela ga je NAJVIŠE na svetu, a onda je saznala UŽASNU istinu i SLOMILA se! (VIDEO)

Sanja Stanković priznala je da veoma burno reaguje kada se pomene njen bivši dečko, s kojim je planirala da ima i decu.

U suzama je istrčala dok su gledali njen snimak sa Matorom, a kada se vratila priznala je zašto tako burno reaguje.

"Bila sam sa tim dečkom koji mi je pomogao na sve načine. Eto, iskreno sam osetila da me voli, volela sam ga najviše na svetu. Sa mnom je planirao dete. Saznajem posle da je imao verenicu četiri godine, eto to je to", priznala je Sanja u suzama.

