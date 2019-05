POSVAĐALI SE ZBOG KARIĆEVE SVADBE! Rada i Haris imali žučnu svađu zbog Milana Stankovića kod kuće, a onda PEVAČICA otišla na slavlje sama i PEVALA BIVŠEM NA UVCE! (VIDEO)

Rada Manojović i Haris Berković posvađali su se samo nekoliko sati pre svadbe Karića, i to zbog saznanja da će sedeti za istim stolom sa Milanom Stankovićem. Radin novi dečko je objasnio da ne može da podnese da sedi pored bivšeg, pa je demonstrativno odustao od slavlja, na koje je pevačica otišla sama. Da stvar bude gora, Manoljovićeva je uhvaćena kako se ludo provodi sa Milanom, a čak mu je i otpevala hit koji govori o izgubljenoj ljubavi.

"Rada je trebalo da dođe sa Harisom, ali kada je ovaj čuo da sede za stolom s njenim bivšim dečkom Milanom Stankovićem , odustao je od slavlja. Rada ga je molila da se ne glupira jer svi znaju da je sa Milanom u super odnosima, ali Haris je rekao da ne može da podnese da novinari posle pišu kako ona sedi sa bivšim i sadašnjim dečkom. Još je rekao da on preko tih stvari ne može da pređe, da je takav, da mu to smeta. Rada se rasplakala, razmazala joj se šminka, on je usred svađe izašao iz stana... Ukratko čitava drama", ispričao je izvor blizak paru.

Dok je pevala reči pesme "od kad sam bez tebe ostala", Rada je prstom pokazivala u Milana, pa je ovim potezom dodatno isprovocirala negativne reakcije.

"Rada je onda pozvala sestru Maju, koja je od uplakane i iznervirane Rade napravila svežu lepoticu. Pomogla joj je da se spremi kako ne bi došla poslednja na venčanje. Tokom večeri Rada je sedela odmah do Vesne Zmijanac i Milana Stankovića i sve vreme s njim ćaskala ne skidajući osmeh sa lica, a onda je sa svojim bivšim otpevala i nekoliko dueta", zaključio je dobro obavešteni izvor.

