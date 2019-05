SLOBA RADANOVIĆ TOTALNO PODIVLJAO: Čim su mu spomenuli Lunu Đogani, pevač počeo da PSUJE I VIČE!

Sloba Radanović priznao je da se najviše kaje zbog dela koje je napravio u rijalitiju sa Lunom Đogani, a dosadila su mu mnogobrojna pitanja koja dobija u vezi bivše ljubavnice.

Pevača su pitali kako reaguje na to što Luna nije naučila da kontroliše svoje emocije, pa često dobija izlive besa, a on je u tom trenutku, kako prenosi "Svet" podivljao:

"Zar opet moramo o Luni? Jeste li došli na promociju spota? Je l' moramo opet da pričamo o "Zadruzi"? Šta te boli ku.ac za Lunu? Je.ala te Luna! Ne, majke mi, ne mogu više! Koga boli ku.ac za Lunu? Za to što vrišti po "Zadruzi" i izgovara brojeve? Ne zanima me Luna. Neću da pričam o Luni i Kiji. Sad kad promovišem spot pitate me o Luni Đogani. Koga boli ku.ac više?", vikao je Sloba.

