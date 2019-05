EVA RAS OTKRILA KAKO JE UHVATILA MUŽA NA GOMILI: Glumica do detalja opisala zbog čega se RAZVELA, a ono što mu je rekla je HIT!

Eva Ras progovorila je o događajima iz prošlosti, koji su iznenadili mnoge, a tiču se njenog bivšeg muža.

Glumica je priznala da se razvela zbog toga što je došlo do prevare.

foto: Marina Lopičić

"Ja sam se tako drugi put razvela u mladim godinama. Oni su toliko neoprezni da se odaju. Otišla sam u Suboticu kod mame na tri dana i on me je ispratio i on me je i dočekao. Bila je zima, sneg do kolena, a kad smo došli kući u krevetu je ležala jedna žena. Ja sam izašla u kuhinju i rekla sam mu da bi trebalo da je isprati jer sam ja došla", rekla je Eva Ras u emisiji "Magazin IN" i dodala:

"I ja sam bila drska. Kad ju je ispratio stajala sam na prozoru i kada se vratio pitala sam ga da li joj je dao pare, da li joj je platio, gde će da ide. Ja sam sve učinila da se njemu čini da sam mu ja oprostila i da je sve u redu. Međutim, ja sam se ujutru spakovala i otišla, ostavila sam mu pismo u kojem sam napisala: 'Otišla sam kod advokata, ćao'."

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić

