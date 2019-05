VESNU ZMIJANAC SU 1989. GODINE SVI OSUĐIVALI ZBOG SLIKE SA MALOM NIKOLIJOM: Pevačica se fotografisala kako doji ćerku, a danas je to trend

Sada je trend da mlade poznate mame u javnosti pokazuju kako doje svoje bebe, želeći na taj način da skrenu pažnju kako je to normalna i prirodna stvar, a ne tabu. Preteča svih tih fensi mama bila je Vesna Zmijanac, koja je pre tačno 30 godina prva pozirala dok doji tek rođenu Nikoliju, transparentno i bez cenzure!

Bilo je to na naslovnoj strani Sabora, tada najčitanijeg nedeljnika o folkerima, koji je prodat u tiražu preko 300.000 primeraka! Javnost je bila šokirana kada se to pojavilo na kioscima. Vesna je i pre toga često intrigirala ljude svojim ponašanjem, pogotovo izjavama, jer nikada nije imala dlake na jeziku i često je umela da potkači svoje kolege. A o njenim stajlinzima da i ne govorimo.

I taman kad se mislilo da Vesna nema više čime da iznenadi, pogotovo jer je tada postala majka, a to je period kada je najviše posvećena bebi, ona je demantovala tadašnju publiku. Bez problema i previše razmišljanja, pristala je da napravi set fotografija sa tek rođenom ćerkom ne razmišljajući o posledicama.

Iako je to prodato u mnogo primeraka, malo je bilo onih koji su tada razumeli Vesnin potez. S obzirom na to da je u pitanju 1989. godina, vreme kada je na ovim prostorima još uvek vladao komunizam, Jugoslavija je bila dosta zatvorena, konzervativna sredina, pa su Zmijančevu uglavnom osuđivali zbog ovih slika. Samo nekolicina njih je shvatila poentu i to da je Vesna želela da pokaže pozitivan primer, a prvenstveno da je dojenje zdravo i za majku i za bebu. Zbog toga se o ovom pevačicinom potezu malo zna jer je to dugo bila tabu tema i niko više to nije pominjao u medijima.



Vesnine naslednice

Javno doje Jovana, Bojana, Tamara... foto: Printscreen Danas mnoge poznate dame često ističu kako svoju decu doje, a neke od njih su to javno pokazale. Nedavno je u jednoj emisiji Bojana Barović dojila sina Simeona. foto: Sonja Spasić Kurir Stars nedavno je objavio paparaco Jovane Jeremić dok u parku doji svoju naslednicu Leu. foto: Printscreen A i glumica Tamara Dragičević je pre dve godine u bašti kafića pokazala da nema problem sa prirodnim hranjenjem svoje naslednice Staše.

