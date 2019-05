KRISTIJAN ISPIČAO JEZIVE DETALJE POZNANSTVA! Tog Čabarkapu sam izmlatio, kukao je i valjao se po podu... Samo slušam Aleksandru Subotić kako MUCA U LAŽIMA i stidi se da kaže!

Kristijan Golubović svojevremeno je do detalja opisao neraščišćene odnose, kao i sve ostalo što zna o porodici Subotić i Aleksandru Čabarkapi. On se pre par godina iz zatvora javio novinarima i ispričao jezive detalje njegovog poznanstva sa Čabarkapom.

"Mislim da sam se 2010. nalazio u okružnom zatvoru kada su doveli Aleksandra Čabarkapu. Čim je ušao u sobu po stvarima i manirima se videlo da se radi o jednom velikom klošaru. Opomenuo sam ga da bude fin, normalan, da ne moram da ga edukujem fizički. Niko nije s njim pričao 12-13 sati sve dok ga nisam izmlatio i oterao iz sobe. Mene su upozorili da je veliki cinkaroš i smrad. Počeo da se trese i cimao sam ga da se ustane, ali on se valjao po podu i kukao. Derao se kao jarac, a on se tom prilikom us*ao u bokserice. To mogu da potvrde i stražari koji su došli po njega. Čuo sam da je u Zabeli dobio nove batine. Taj klošar ima više dela nego Ivo Andrić. Slušam tu jadnu i polugolu voštanu lutku Aleksandru Subotić kako bljuje laži koji joj je ispričao mamin je*ač kako ja maltretiram ljude. On je patološki lažov", započeo je priču Kristijan.

foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

"Slušam onu mučenu Aleksandru Subotić kako muca u lažima stideći se da kaže pravi uzrok svih problema njene porodice. Njenog oca Karađorđa upoznao sam još u osnovnoj školi, bio je hevi metalac sa dugom kosom i držao se po strani od ostalog društva. Bio je sam po sebi uvek čudan. Pošto je bio krupan i visok na red je došao i test odmeravanja snage pesnicama. Jednog dana sam ga izazvao na fer plej tuču i pobedio ga, pružili smo ruku jedno drugome i ostali u najnormalnijim odnosima. Prošle su godine, a u voždovački klan preko Borisa Petkova ušao je i Karađorđe koji se nije razdvajao od Petkova. Kada su pravi kriminalci krenuli u lov na taj čopor narkomana, svi su morali da se izjasne da li su sa njima ili protiv njih."

foto: Printscreen

"U Batajnici 1994. godine u centru sukoba našao sam se sa Petkovim i Karađorđem i oni su se izjasnili da se neće mešati u naš konflikt sa voždovačkim klanom jer ih ne interesuju i pružili ruku. Treći put u životu srećem Karađorđa sa suprugom Ljubom Pantović kod zajedničkog poznanika u Kaluđerici. Ljuba i Karađorđe su mi nudili nešto da kupim od njih, ne mogu tačno da se setim ali do tog dila nije došlo. Uz svo poštovanje prema Karađorđu nisam mogao a da ne primetim unakaženost njegove supruge Ljube Pantović. To je bilo telo nabildovanog muškarca sa glavom koja ima par crta ženskog bića."

foto: Printscreen

"Telo ugljenisano od solarijuma, telo pregruvano anabolicima i raznoraznom hemijom, čak se i njena koža tako osećala. Iako mi se gadi takva građa kod žena ja mnogo poštujem mukotrpan trud i masu odricanja bodibildera zarad takvog izgleda koji je sve samo ne zdrav, lep i prirodan", ispričao je dalje Kristijan, pa krenuo o trouglu:

"U slovo ću reći, a pošto sam im izmlatio zajedničkog je*ača, očigledno zašto me ne gotive i ne gotive. Taj degen je bio prijatelj sa Karađorđem, a onda su se sukobili. Da bi naneo bol doskorašnjem prijatelju, taj moron dolazi na ideju da postane je*ač Karađorđevoj bivšoj. Pošto je ona bila u vezi sa raznoraznim krimosima, njemu nije bilo teško da ostvari svoju zamisao. Karađore nije hteo da prizna, ali mu nije prijalo. Inače, taj degenerik ima svoju ženu i troje dece s njom koji živi nekoliko ulica dalje od porodice Pantović-Subotić. Ljuba, usred tog moralnog haosa ulazi u rijaliti 'Farma', i dok ona veliča vezu i lik svoga dečka Aleksandra, koji dok ona izigrava zaljubljenu budalu, sprema još podmukliji plan, a to je da osvoji srce Ljubine ćerke, koja tada ima samo 16 godina. Planski i krajnje podlo planski joj pravi dete samo s jednim ciljem da povredi Karađorđa s kojim je bio u kriminalnom sukobu. Taj moralni štakor nije mario za zaluđenu Ljubu Pantović, nije mario za sluđenu Aleksandru Subotić već se hranio bolom ponosnog oca koji je tada bio u zatvoru, dok je njegova žena takođe tada bila u drugom stanju", preneli su domaći mediji reči Kristijana Golubovića.

foto: Stefan Jokić

Kurir.rs/Alo/Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir