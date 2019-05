NEZAPAMĆENA ESTRADNA SVAĐA U GRAND SPECIJALU! MARINKO: Nada mi je tražila 500 € za pesmu! NADA: Ako sam uzela, nek mi crknu unuci!

Nada Topčagić iMarinko Rokvić ponovo su se posvađali na krv i nož, i to tokom snimanja emisije "Grand specijal", koja je emitovana u nedelju.

Prepirku je započela pevačica tako što je svom kolegi rekla da mu nova pesma neće biti hit jer se njoj zamerio, a onda je Saša Popović počeo da insistira da mu ispriča zašto su njih dvoje godinama u sukobu. To je pokrenulo lavinu optužbi, uvreda, kletvi, pa čak i pretnji, uglavnom sa Nadine strane.



- Bilo je snimanje za Novu godinu, pa je Bora Drljača ispričao nekome kako smo se Marinko i ja potukli pre 40 godina. Ma nismo se mi potukli, malo smo se pogurali. Bili smo kao brat i sestra - ispričala je Nada, a Rokvić joj je iz publike dobacio da laže.



Da bi smirio strasti, Popović je pustio plejbek, međutim, strasti su se tada još više rasplamsale. Marinko je u pauzi ispričao Saši kako mu je Nada tražio novac da otpeva jednu pesmu kada mu se rodio unuk, a direktor "Granda" je to preneo Nadi u emisiji.

- Ja njemu uzela 500 evra? Molim vas, nisam uzela pare, ljudi. O čemu ti pričaš? Molim te, Saša, zovi Nikolu, Marinkovog sina, pa ga pitaj da li mi je dao pare. Toliko sam puta pevala kod kolega i nikad nikome nisam uzela ni dinar, ovo je sramota! Marinko, krv će da padne! Ako sam ja uzela njemu 500 evra, nek mi crknu unuci, eto - vikala je pevačica, nakon čega je ušao Marinko i ispričao svoju verziju.

- Zvao sam te da mi otpevaš jednu pesmu "Rodio se sin", a ti si rekla: "Žao mi je, ne mogu, ja sam na Tari." Moj sin Nikola se našao pametan, pa te je zvao, ti si mu tražila 500 evra, pa si se pojavila kod nas na proslavi. Ljudi, verovali ili ne, to je strašno. Pojavila se i pokvarila mi čitavo veče - rekao je Marinko Rokvić i napustio studio, dok je Topčagićeva iz revolta htela da prekine snimanje emisije.

Nikola Rokvić nije želeo da komentariše za Kurir da li je zaista Nada od njega tražila pare da bi otpevala jednu pesmu, a Marinko je ponovio sve što je rekao i kod Saše Popovića.

- Prava i jedina istina je ono što sam već kazao. Nada se pojavila kod nas na slavlju jer ju je Nikola zvao i ponudio joj 500 evra da otpeva jednu pesmu. Pre toga je meni rekla da ne može da dođe. Nije meni toliko zbog toga što je ona došla zbog para, nego što mi je pokvarila veselje. Na kraju nije ni uzela pare od Nikole jer je videla koliko sam ja bio besan. Nisam hteo ni da se pozdravim s njom i njenim suprugom Zlatkom - rekao nam je Rokvić.

Nada nam je kratko poručila preko svog supruga da nema više šta da doda o sukobu s Marinkom, ali je ipak na svom Fejsbuk profilu uputila uvrede na Rokvićev račun.

- Uvek je fenomenalno kod Saleta Popovića u "Grand specijalu", i sada je bilo luđe nego ikada. Jedino sam dozvolila da me iznervira jedan moralni bestidnik, pa ipak smo Mitar Mirić, Šerif Konjević, Sneki Babić i ja napravili emisiju o kojoj će se pričati dugo - napisala je ona.



Potukli se u kombiju zbog autograma!

U intervju za Kurir Nada je pre tri meseca rekla da je s Marinkom krvni neprijatelj! Pre četiri decenije su se potukli na jednoj turneji, ali su se posle nekoliko godina pomirili i često radili zajedno nakon toga.

- Marinko i ja smo sad neki krvni neprijatelji, a ne znam ni ja zašto. Bili smo u kombiju Marinko, Bora Drljača, orkestar i ja. Kad nam opkole kombi, nema šanse da krenemo i stignemo na vreme, a imamo tri koncerta zaredom. On je sedeo pozadi i vikao mi: "Šta hoćeš sad da daješ slike. Ostavi se sad toga, opkolili su nas i ne možemo da izađemo kombijem." Ja kažem: "Ćuti, tebi je krivo što tebi ne traže." Galamili su svi na mene, pa i Drljača. "Ćutite!", rekoh. Marinko kaže: "Nemoj da se zezaš", ja opet njemu da mu je krivo. On me počupa za kosu, ja izađem tog momenta i udarim ga u cevanicu, onda me opet počupa, pa je skočio Bora. Opšti karambol. Eto, to je to. Pričali smo od tada, ali ne znam što se naljutio, da li ga je to toliko potreslo, ne znam - rekla je Topčagićeva.