RAT BIVŠIH! ANABELA OGORČENA ODBRUSILA GAGIJU: Bio si BAJA kad si me varao i tukao, nisi mislio na porodicu, a sad ti nešto SMETA!

Anabela Atijas žestoko je odgovorila na prozivku bivšeg supruga Gagija Đoganija da je pričom o njegovim prevarama s njenim drugaricama pokušala da od sebe napravi žrtvu.

- Njegovo pravo je da misli šta hoće, mada se brani od pogrešne osobe. Imam pravo da pričam o svom ljubavnom životu, a pitanja na koja sam odgovarala su se ticala mog života, koji nije bio srećan. To je moj neuspeh, tema je bila takva i ne želim da pričam o bajkama - naglasila je Anabela kad smo je pozvali za komentar, a na to što joj je Đogani poručio da pravi žrtvu od sebe, te da njegovoj porodici nisu prijatni detalji koje je iznela u emisiji o preljubi, dala je jasan odgovor.

- On je bio taj veliki baja koji je to radio, ne znam zašto mu sad smeta. Kad je reč o porodici, zašto on nije brinuo o tome šta misli i kako se oseća moja porodica nekada kad je sve to radio? Nije njegova stvar da li ja hoću da budem u žiži javnosti i da li sam zadovoljna svojim životom. Da hoću, svaki dan bih bila u novinama - poručuje Anabela za Kurir i dodaje da je s Gagijem inače u korektnim odnosima, ali da se ne čuju, osim ukoliko nije reč o njihovim ćerkama Nini i Luni.

