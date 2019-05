BILJANA DRAGOJEVIĆ UPLAŠENA ZA ŽIVOT SVOG SINA DAVIDA: Sve više sumnjam da su Čabarkapa i njegova supruga ŽRTVE ALESANDRE SUBOTIĆ I OSUŠENE LJUBE! (FOTO)

Biljana Dragojević objavila je na svom Instagramu potresnu poruku, kojom je totalno srozala svoju nekadašnju snaju Aleksandru Subotić, time što je Aleksandra Čabarkapu i njegovu suprugu nazvala žrtvom nje i njene majke Ljube.

"Ovu poruku sam dobila sinoći sve više sumnjam u to da su Čabarkapa i njegova supruga upravo žrtve Aleksandre i bolesne osušene Ljube. Koliko može devojka biti luda ako je dečko ostavi da radi ovakve stvari. Zamislite da svako ko je ostavljen proganja i sveti se jer ne može to da podnese?! To je zaista bolest. Posle svega što sam učinila za nju ona u dogovoru sa *** koji je sa Ljubom uništavao nju i Davida užas. Nikakav dokaz za Davida nema jer ja dobro poznajem svoje dete i svesna sam da su ovo prazne reči, ali su ipak pretnja sa kojom mora da se pozabave nadležni organi. Bila sam uz Aleksandru jer mi je bilo žao ali sada vidim da ona ustvari nema emocija da je kruta i da će svaki sledeii koji je ostavi biti progonjen od iste. To su dve osvetnice i dva energetska vampira. Posle ove poruke vidim da su njih dve u dogovoru i vidim da ih je posle onih silnih vređanja javno, iznošenja bljuvotina pomirila torta od njenog novog dečka. Smešno!!! Neko ko nema osećaja prema svom najmilijem kako da ima prema nekom drugom", napisala je Biljana na svom Instagramu uz priloženu prepisku.

