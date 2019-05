DUNJI JE MIGRANT UPAO U KOLA I HTEO SEKSUALNO DA JE NAPASTVUJE: Pevačica prošla kroz PAKAO u Obrenovcu ispred zgrade, a onda je reagovala POLICIJA!

Dunju Popović pre dve nedelje pokušao da je siluje jedan od migranata koji je u prihvatnom centru u Obrenovcu, na parkingu ispred zgrade.

Ona je ispričala da je prošla kroz pakao, misleći u početku da je migrant želeo da je opljačka. Kada joj je više puta rekao na engleskom da želi seks, uznemireno je izašla iz automobila, a tada je dečko pobegao. Kako kaže, ona je nastavila put i od straha krenula u drugom smeru, pa je u povratku opet srela čoveka koji ju je napao, a imao je dužu crnu kosu, bradu i kačket.

"Dolazim na ideju da ga snimim telefonom. Uspem da napravim snimak i krećem dalje. Inače, ulica u kojoj živim je slabo osvetljena i ovo nije prvi slučaj da se u njoj dešava napad. Ne tako davno napadnuta je naša sugrađanka i novinarka u istoj ulici od strane migranta. Odlučujem da slučaj prijavim policiji. Odlazim u policiju, dajem iskaz, opis tog dečka, kao i snimak. Ono što je mene zaista obradovalo nekako u celoj priči jeste kojom brzinom su naši policajci reagovali. Za manje od 10 minuta pronašli su ga i priveli. To je on. Kada sam ga videla, to je bio on, naravno, nije hteo da odgovori ni na jedno pitanje koje mu je bilo postavljeno od strane policajaca. Međutim, u jednom trenutku je rekao jednom od policajaca: "What?", i tu sam prepoznala i boju glasa. Nije bilo sumnje da je to bio on", priča Dunja i dodaje da je kroz 2 dana dobila telefonski poziv za sud i prvo ročište održano 8. maja u sudu u Obrenovcu.

Pevačica je rekla kako je migrant došao u pratnji 2 policajca, kao i da su mu obezbedili pravnog zastupnika-advokata, kao i prevodioca.

"Pitanja koja mi je postavljao njegov branilac su učinila da se ja osećam više kao okrivljena, nego kao oštećena. Naime, ono što je najgore, podaci ovog dečka su lažni, verovatno i ime, prezime, mesto odakle dolazi... Da li je moguće da su svi rođeni 1. januara i da svi imaju 19, 20 godina? Ovaj lik ima bar 30, ako ne i više. Mnogi su mi govorili da ga ne prijavljujem, da od toga nema ništa, itd... Odlučila sam da to odmah uradim, jer sam smatrala da je to moja građanska dužnost. Smatrala sam da, ako ga ne prijavim, sutra, prekosutra će neku ženu zaista silovati. Na sudu je govorio da je bio mnogo pijan i da se ničega ne seća, zapravo, ide na kartu neuračunljivosti, pa će biti potrebno i veštačenje. Sud je dao predlog, ali on odbija da se sklopi sporazum kojim će biti pušten na uslovno izdržavanje kazne u nekoj drugoj zemlji, uz zabranu ulaska u Srbiju u narednih pet godina", rekla je ona.

"Ja u svojoj ulici svakodnevno u bilo koje doba dana šetam svoje dete. Želim i da upozorim sve žene, sve roditelje, devojke i devojčice da dodatno obrate pažnju, jer se bojim da će ovakvi slučajevi biti sve učestaliji.Bezbednost u našem gradu je odavno vrlo diskutabilna kategorija i pre nego što su se oni naselili ovde. Ono što sad znam iz ličnog iskustva je da naši policajci, moji Obrenovčani, rade svoj posao maksimalno odgovorno i molim sve koji imaju bilo kakav problem da nikada ne posumnjaju u njih", završila je Dunja.

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Instagram

