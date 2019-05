BETULA 6 SATI BIO U KOMI, DRUG MU PROBO DŽIGERICU, SLEZINU, 14,5 SATI TRAJALA OPERACIJA: Pevač nije imao dinara, a onda je kovertu dao LEKARU čije su mu reči NATERALE SUZE NA OČI (FOTO)

Slobodan Betulić Betula, koji je izboden početkom maja u kafani u selu Bumbarevo, ispričao je da je operacija dobro prošla, ali je otkrio i da lekar koji ga je spasao nije hteo da mu uzme ni dinar!

foto: Printscreen Youtube

Pevač i harmonikaš je za medije ispričao da je prijatelju koji ga je povredio oprostio sve, a potom je pokazao rane.

foto: Printscreen Facebook

- Probo mi je džigericu, probo mi je slezinu, došlo je do dvanaestopalačnog creva. Operacija je trajala 14,5 sati, osam sati sam bio na intenzivnoj, a šest i po sati su me držali u veštačkoj komi da me ne bole rane - rekao je Betula, koji na stomaku još ima zavoje, i dodao da za ovu zemlju i dalje ima nade, jer ne prihvataju svi doktori mito.

foto: Printscreen

- Sada možeš legalno da daš novac doktorima. Ja se osvestio sutradan, nisam imao dinara. Ali dođe mi ovaj, da mi dve hiljade dinara, onaj 20 evra. Ja turim u jedan u koverat i dam doktoru, a on neće. Kažem mu: "Molim vas, doktore, ja nemam više." On meni kaže: "Moja legendo, mnogo si ti zaslužio u ovom narodu." Pođoše mi suze i nije hteo da uzme pare. To je doktor Vladimir Tvrdišić i moram da ga pohvalim - rekao je Betula.

