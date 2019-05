PLAĆAO SAM JOJ STAN 700 € NA VRAČARU, TRAŽILA JE 3.000 €, A ONDA MI JE SLALA BANDITE: Filip Mijatov otkrio NOVE detalje o Ani Korać, pa ŠOKIRAO kolika je tarifa bila Mini Vrbaški

Filip Mijatov, koji tvrdi da je bio u vezi sa zadrugarkom Anom Korać, najavljuje pred ulazak u "Zadrugu", da će u rijalitiju otkriti sve detalje u vezi sa njenim navodnim poslom prostitutke.

Filip koji je, kako sam tvrdi, bio u seksualnoj vezi sa Koraćevom, pred ulazak u "Zadrugu" ispričao je neke stvari koje se tiču Aninog života. On kaže da je osam meseci bio u "šemi" sa Koraćevom tokom koje joj bio "finansijska podrška" i da ona laže da su bili samo prijatelji.

foto: Printscreen/Instagram

- Kada budem ušao u "Zadrugu" reći ću joj da prizna da smo bili više od prijatelja i da nisam psihopata koji je proganja i da mi se izvini, a ukoliko to ne uradi onda ću ispričati sve o njenom poslu prostituke - započinje priču Mijatov.

- Dok je bila u "Zadruzi 1" ja sam joj plaćao stan na Vračaru. Mesečna kirija je bila 700 evra. Međutim, kada je počela da priča da sam ja kriminalac ja sam prestao da joj plaćam taj stan. Kada je izašla iz "Zadruge 1" javila mi se i kao: "Daj mi 3.000 evra da se odljutim". Ja nisam hteo. Posle mi je slala svoje bandite zbog toga što nisam hteo da plaćam taj stan, zapaljen mi je bio i automobil i tada sam video da je prešla igricu – navodi biznismen poreklom iz Srbije, koji živi i radi u Londonu.

Mijatov je priznao da je gajio osećanja prema Ani.

- Bio sam mnogo zaljubljen u nju, ali više nisam. Ona me više ne zanima. Hoću samo da sperem ljagu sa svog imena – kaže Filip pred ulazak u rijaliti koji je najavio za subotu.

Filip je na svom Instagram profilu objavio brojne fotografije i video snimke sa Koraćevom kao dokaz da su bili u vezi, kao i neke fotografije sa starletom Minom Vrbaški. Međutim, sa njom nije imao ništa sem druženja.

- Sa Minom nisam imao ništa. Mogao sam, ali nisam hteo. Nije moj tip. I ona se bavi prostitucijom, njena tarifa je 70 evra. I Sanja Stanković je iz te priče. Ona je dva-tri puta bila sa mojim drugarima, nameštali su mi je, ali ja nisam hteo. Ne volim da plaćam ribe za seks, kad mogu da ih imam besplatno – kaže Mijatov.

- Sve su one iste, kad dobiju pare onda te pare troše na garderobu. Spavaju do 2, budne su do 6 - kaže Filip.

foto: Printscreen

Sa druge strane, Ana Korać koju Filip pominje kaže da nije bila sam njim, kao i da je progonio.

foto: Printscreen

