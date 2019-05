NE ŽELIM NIŠTA VIŠE NJENO, SRAM JE BILO! Biljana Dragojević izbacila Aleksandrine stvari pa je nazvala SMEĆARKOM: Ovo je kap koja je prelila čašu! LOM U VETERNIKU! (VIDEO)

Evo GOVNO jedno soba ce biti izbacena I sve stvari I neka joj neko javi da zbog lazi koje prica da je ulagala u kucu I lokale I ostali lazi sram je bilo odjavljena je sa adrese. Kakvo djubre nikada dinar jedan nisi dala govno pokvareno.

A post shared by BILJANA DRAGOJEVIC (@biljanadragojevic1967) on May 16, 2019 at 7:42am PDT