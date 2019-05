GEORGIEV I HANDANOVIĆ ŽESTOKO ZARATILI: Ti si malo go.no i pudlica!

Vlado Georgiev i Damir Handanović zaratili su na krv i nož! Kurir je došao do prepiske u viber grupi, u kojoj se svi autori bave smenom upravnog odbora Sokoja, gde je pevač brutalno napao direktora CEBEF-a, koji mu je uzvratio istom merom.

Naime, umesto da se zajedničkim snagama reši problem, Georgiev se javio među prvima i obavestio kolege da ide na protest, iako problem oko kojeg su komunicirali nije politička stvar. Ničim izazvan, prvo je prozvao Leontinu Vukomanović da je "jedna najobičnija režimska pudlica", da bi zatim osudio Handanovića da je lopovčina.

- Tu sam drugari i kolege, samo sutra na protest, a ne ovo drkanje sa Handanovićem, Leontinom, poštedite me ove vladajuće strukture. Kratko i jasno s moje strane! I ostale Pink pudlice, isključivo vrednosti i zasluge i poštenje - napisao je Vlado, a potom nastavio sa vređanjem.

- Moj otac je iz Srbije, ja sam državljanin Srbije i živim u Beogradu od 1991. godine. S tom pričom o Handanoviću i poltrončinama koji kradu svaki dan i pišu lažne košuljice za Sokoj - od.ebite. Toliko, a za smenu se slažem.

Damir je bio iznenađen Vladovim postupkom, pa ga je upitao u čemu je njegov problem.



- Sad ustajem pošto sam u Koreji. Sad ću pogledati šta je ovo biće napisalo. Ne znam šta ti ja smetam? Verovatno što trezveno i normalno razmišljam, a ne pod alkoholom. Nisi radio verovatno osvetljenje nekog mosta pa si nervozan? Nema više pljačke, pa si nervozan? U čemu je tvoj problem, majstore? - napisao je autor brojnih hitova, da bi ga Georgiev posle toga izvređao.



- Lepo ste rekli, ja vas i ne poznajem. Ali, čim polarizujete i podržavate ovo go.no malo lopovsko od Handanovića, dalje neću sad, i pokušavate da ih upletete u Sokoj, vrlo ste sumnjivi. A glasajte za SNS koliko god hoćete. Ja sam uz narod, i protiv ove fašističke vlasti, i ni uz koga. Isključivo građanski, protiv diktature. A viđaćete uskoro kakvim ja dokumentima baratam i šta će se sve dešavati.



Direktor CEBEF-a podsetio je Crnogorca kako je uzimao novac od naroda.



- Mi pokušavamo partijski da se umešamo, a ti pozivaš na proteste i mešaš politiku? Nije mi jasno dokle ide tvoja dvoličnost. Kad si štelovao košuljice u tom istom Sokoju bilo ti je dobro i ćutao si. Kad si dobijao poslove ozvučenja i rasvete od države bilo ti je OK, i isto tako kada si pevao Nove godine po trgovima za po 70.000 evra sve je bilo OK, a sad ti si uz narod i boriš se za "demokrtatiju i ljudska prava koja su ugrožena". Možda, ali ja mislim da ti ipak misliš na svoje džepove i da bi mogao da nastaviš da lagodno živiš, a bez po muke. Žalosno je ko se sve bori za prava naroda, a isisavao je od tog istog sredstva pa kad je slavina zavrnuta zbog svih tvojih bahatosti, onda si se setio naroda i postao Če Gevara - završio je Damir konverzaciju i napustio grupu.



MARIJA DEJANOVIĆ

foto: Privatna arhiva



Handanović za Kurir:



Georgiev nosi pljosku sa sobom i vređa!

Pozvali smo Handanovića za komentar.



- Nisam iznosio nikakve političke stavove, jer Sokoj nema nikakve veze sa politikom, već svoje mišljenje o radu Upravnog odbora pošto je to tema grupe. Georgiev je počeo da vređa sve koji ne misle kao on, pozivao je na proteste i mešao politiku i ja sam na to odreagovao. Napisao je da sam lopov, a ja nikada nisam bio organ Sokoja, niti pretendujem da budem, već sam isključivo član kao i svi drugi autori. Čak nisam ni član skupštine. Dok je on bio u Upravnom odboru bilo je niz malverzacija, i bio je jedan od najplaćenijih autora Sokoj-a. Pored toga, besan je zbog činjenice da više nema nameštanja poslova za njegovu firmu koja se bavi svetlom i ozvučenjem, nema nastupa po trgovima za abnormalne cifre za takvog izvođača, i za to mu je kriv Aleksandar Vučić koji ne dozvoljava malverzacije i to je razlog njegovog poziva na proteste, gde nosi pljosku i vređa neistomišljenike - rekao je Handanović.