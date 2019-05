POVEZIVALI SU GA SA SUMNJIVIM CICAMA: Sloba Radanović otkrio da li je ikada bio sa PROSTITUTKOM!

Sloba Radanović progovorio je o temi koja poslednjih nekoliko meseci "trese" javnost.

Pevač je pričao o prostituciji, a kako kaže, nije pobornik.

"Postavlja se i pitanje legalizacije, ali ja mislim da je bolje dok se odvija u tajnosti. Onako javno to bi otišlo u drugu krajnost. Nisam pobornik prostitucije, nisam bio ni s jednom prostitutkom, ne koristim te usluge. Ne bih to sebi u životu dozvolio. Izgledam bar toliko fino i pristojno da mogu sam nešto da smuvam bez da platim", rekao je Sloba za "Svet", a onda ponovo prokomentarisao skandal koji je napravio sa Lunom Đogani, dok je bio u braku.

On ističe da su neke stvari morale da se dese, jer je vodio miran život, a sada mu je to pomoglo u karijeri. Ipak, nijemu drago što je to učinio.

"Ljut sam na samog sebe što sam pogazio sopstvene kodekse i dozvolio da mi se sve to izdešava. Svojevoljno sam to dozvolio i sebi ne mogu da oprostim. Kroz svašta sam prošao i kroz svašta prolazim zbog svega što je bilo", izjavio je Radanović.

