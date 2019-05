MAJKA I BRAT SE ODRIČU ANE KORAĆ ZBOG PROSTITUCIJE: Pukla bruka u Ivanjici, porodica na stubu srama! Vaspitavali su je da bude dobra devojčica, a sada se SVIMA OGADILA! UŽAS!

Ana Korać je uspela u tome da postane poznata, ali cenu njene slave, po svemu sudeći, plaća porodica.

Kako Kurir saznaje, starletina majka i brat su na stubu srama zbog prljavog veša koji je poslednjih meseci otkriven o Ani, a naročito otkada je njen bivši dečko Filip Mijatov izneo tvrdnje da se ona prostituiše, ali i dokaze da joj je on slao novac dok su bili zajedno.

Još ne zna s kim je... David Dragojević foto: Pritnscreen Pink

Ukaljala im obraz

Prema rečima našeg izvora, Koraćeve se zbog ukaljanog porodičnog obraza odrekao brat i ne želi da čuje za nju, dok majka ne prestaje da plače.

Samo o njoj pričaju

- Ana je obrukala i sebe i porodicu. Sve o njoj što se šuškalo i spekulisalo izašlo je na videlo. Sada se tačno zna ko je i šta je. Dok je živela u Ivanjici, ona je bila fina i dobra devojčica. Roditelji su nju i brata lepo vaspitavali, ali, eto, ona je otišla pogrešnim putem i sada je svi povezuju sa prostitucijom. Bruka je pukla i svima se ogadila. Brat i majka u rodnom gradu ne mogu da žive od sramote. Samo se o njoj priča i o tome s kojim je muškarcima bila za pare. Majka, koja je pre pola godine ostala bez životnog saputnika, ne može da dođe sebi od stresa i brige - priča Anin sugrađanin i dodaje da je njen brat besan na nju.

Zaklela se zemlja raju, da se sve tajne saznaju... Ana Korać foto: Ana Paunković

- Brat ne želi da čuje za nju. On jeste mlad dečko, ali nikada sebi ne bi dozvolio ovakvu sramotu. On je Anu na početku branio, ali sada je digao ruke jer je i sam shvatio da je sve to istina i da ona samo zbog javnosti pokušava da se predstavi kao smerna devojka. Ne želi da čuje za nju. Teško mu je palo sve to što radi i kako se ponaša. Drugovi ga ogovaraju iza leđa, kada šeta gradom, svi upiru prst u njega i jako mu je neprijatno zbog svega što se piše i priča. Ne može de veruje da nije mislila na porodicu kada je hrlila da bude poznata po svaku cenu - tvrdi ovaj Ivanjičanin čije je ime i prezime poznato našoj redakciji.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa porodicom Korać, ali brojevi telefona poznati našoj redakciji nisu bili dostupni kada smo ih pozvali za komentar.

FILIP MIJATOV IZNEO NOVE DETALJE Plaćao sam Ani stan, šminku, operacije... foto: Screenshot Filip Mijatov gostovao je u „Zadruzi“ i pričao o Ani Korać.

- Ja sam bio zaljubljen u tu devojku, jako mi se svidela. Ona je bila smirena, nije želela uopšte da se svađa, samo da ima telefon u ruci, uvek smo se družili i tako je sve počelo. Davao sam ja njoj poklone i novac, ali ona je to meni tražila. Nije imala za stan, pa srce, treba mi za put, kupi mi kartu, treba mi za šminku. Ja nikad nisam rekao „ne“. Postojale su emocije i, jednostavno, ta osoba je počela da me kontroliše finansijski putem tih emocija - rekao je Filip, koji je Ani plaćao i plastične operacije. - To su bile dve operacije. Bila joj je frka jer je želela da uđe u rijaliti, pa smo hitno našli doktora u Istanbulu. Nos, jagodice i oko očiju nešto je radila. Kad sam došao, ona se oporavljala, a ja sam spavao pored nje. Nisam platio sve u fulu, ona je imala neke pare. Operacije su koštale 7.000 evra. Onda je ona počela da cveta - izjavio je Mijatov i ustvrdio da se Ana prostituisala u Makedoniji, dok se ona pravdala Davidu da to nije istina.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić Foto: Ana Paunković

