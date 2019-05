BILA JE ZVEZDE GRANDA, A SAD MINISTARKA! Jovana Pajić 7 godina se nije pojavljivala u javnosti, sad rešila da otkrije PRAVI RAZLOG, pa spomenula i Kiju Kockar (VIDEO)

Nova članica benda “Ministarke” i nekadašnja zvezda “Granda” otkrila je zbog ćerki Helene i Đine pauzirala s karijerom, te da se sada trudi da izgradi svoj identitet i ostavi pečat na estradnom nebu.

Pevačica Jovana Pajić nedavno se pridružila bendu “Ministarke”, a kako navodi, smatra da je njeno odsustvo sa scene zbog majčinstva prava odluka.

"Smatrala sam da sam ćerkama u tim malešnim godinama njihovog života najpotrebnija, pogotovo zbog toga što se moj suprug Saša bavi istim poslom kao ja. Po meni je uloga roditelja jedna od najbitnijih i najvažnijih. Pažnja i ljubav deci trebaju kao kiseonik i voda, to je ono na čemu sam ja radila ovih sedam godina, bar da ja budem tu kada je tata na putu. Zaista, kada bismo oboje radili tim istim tempom, ne znam na šta bi nam život ličio, svakako ne na ono što bih ja volela. Kako su ćerkice rasle, napravio se prostor da se vratim na scenu, jer mi je muzika najviše nedostajala. Ne estradni život jer nisam fan toga", rekla je Jovana i dodaje da se nakon povratka na estradu odlično uklopila u bend.

"Karijeru sam počela u “Zvezdama Granda”, to je jedna ekipica ljudi koja sarađuje, maltene živi zajedno i putuje. Meni to zaista nije problem, jako lepo se slažem sa svima i uklapam. Što se tiče “Ministarki”, mogu da kažem da sam jako srećna što putujem i radim sa ljudima koji mi prijaju i koji su normalci. Teško je kada nešto ne štima i kada postoji negativa, meni je preduslov bio da se dobro slažemo i srećna sam što je sve u redu i što nemam glavobolje tog tipa. Sve je uzbudljivo, lepo i zdravo", priča pevačica i dodaje da joj je suprug velika podrška, ali da odluke ipak donosi sama.

"Sale je bio uzbuđen zato što je to odluka koja je preko noći došla. Tu je bila neka neizvesnost i strah kako će sve izgledati, ali delio je sa mnom uzbuđenje i ushićenje. On je moja celoživotna podrška i da nije tako to bi zaista bila otežavajuća okolnost. Volim da čujem njegov savet kao i on moj, ali poslednju reč donosimo sami", kaže Jovana i nastavlja:

"Mi smo kućni tipovi, volimo da nam dođu prijatelji i da guštamo u četiri zida. Sale i ja smo zajedno više nego što radimo, nastupamo vikendom, pa smo možda i više zajedno nego ljudi koji rade poslove sa radnim vremenom. Vreme volimo da provodimo kvalitetno, sa decom u prirodi, u zoo-vrtu, važno je da smo svi na okupu".

Ministarke se neće spajati sa Kijom Pajićeva je poručila da uprkos brojnim navodima i spekulacijama “Ministarke” ne planiraju da se spoje sa Kristinom Kockar, sa kojom su snimile duet. "Kija je snimila duet sa „Ministarkama“, ona nije njihov član. Imale smo zajedničke dve-tri svirke, što se tiče posla i spajanja, toga neće biti. Možda ćemo zajedničkim snagama izvesti neki koncert, ali ona ima svoju karijeru i bend, a “Ministarke” svoju.

Ćerka Helena ima talenta, peva po ceo dan Jovana ponosno ističe da njena starija naslednica Helena voli da peva. - Helena voli da sluša moje pesme, peva po ceo dan. Ima talenta za muziku. Neću je sputavati ako odluči da se bavi muzikom, ali sigurno neću u ovim njenim godinicama od tog praviti senzaciju. Kako bude sazrevala i kako bude upoznavala muziku, tako ćemo joj biti tu kao podrška. Ako bude želela da se bavi muzikom, ići će u muzičku školu, koja će joj biti preduslov, svakako.

Kurir