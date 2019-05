KIJA NIJE PODRŽALA MIRKINU IZJAVU DA ŽENE TREBA DA ĆUTE: Glumica priznala šta misli o Kockarevoj, iznenadićete se!

Kija Kockar nije podržala Mirku Vasiljević i njenu izjavu da "žena treba da ćuti", a glumica je priznala šta misli o tome.

Mirka nije imala nijedan negativan komentar u vezi Kijinog mišljenja, jer smatra da Kockareva ima na to pravo.

foto: Nemanja Nikolić

"Ali stvarno mi je sasvim okej. Ja sam od 13. godine baš aktivna u medijima, kad sam imala 5-6 godina nisam to toliko shvatala, ali ja sam stvarno imala genijalne učitelje - od glumaca, reditelja i tako dalje... koji su me bukvalno naučili da i iz te neke loše kritike nekad treba nešto dobro da naučiš, a ne samo da mi je okej da me hvale. Pa, mora neko i da me malo kudi, ne može sve da bude kako treba. Tako da, stvarno nemam ništa protiv", rekla je Mirka tokom jednog gostovanja u emisiji "Ami dži šou".

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

