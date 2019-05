STALNO ME NAPADAJU, OBEZBEĐENJE ME VODI SA NASTUPA: Daru Bubamaru muškarci sve vreme SALEĆU, a evo šta njoj treba!

Pevačica Dara Bubamara priznaje da je svi smatraju velikom zavodnicom, ali ne samo zbog njenog izgleda.

Ona kaže kako je postalo veoma naporno, s obzirom da obezbeđenje uvek mora da je čuva.

"Okej je sve to, Dara Bubamara, popularnost, ali valjda je to neka harizma. Postalo je nemoguće. Obezbeđenje me izvodi iz diskoteke koliko me napadaju. Ja uvek moram da pobegnem sa nastupa", rekla je Dara i dodala da je muškarci vole jer ima harizmu:

"Mogu da budem bez šminke i u haljinici nekoj, jer ja imam harizmu. Muškarci vole da se zabavljaju. Fizički izgled privuče, ali devojkama je savet da budu pozitivne i nasmejane."

Dara je priznala da je ono što ona traži kod muškarca - dobrota.

"Mene zadrži dobrota, ja volim dobre ljude. Moj bivši muž je najbolji na svetu i moj najbolji prijatelj. Na stranu što je neko lep", izjavila je pevačica u "Premijeri".

