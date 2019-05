POKUŠALI SMO DA SE RAZVEDEMO 3 PUTA, IMAMO KUĆU U HOLIVUDU, A EVO DA LI JE BIO U SRBIJI... Slađana Milošević prvi put otvorila dušu o svom NEOBIČNOM braku sa Amerikancem!

Slađana Milošević otvoreno je govorila o svom braku sa američkim novinarom Džejmsom Hagadonom, koji je više od neobičnog.

Pomenula je poznati par koji je živeo u istoj zgradi i odvojenim stanovima, pa je istakla da je kod nje bilo tako.

"Baš takav. Mi smo se sastajali i rastajali, svako je išao svojim putem. Moj suprug Džejms Hagadon istih je pogleda kao ja", rekla je ona i istakla da nije sigurna da li je njen brak završen.

"Najozbiljnije to kažem: tri puta smo pokušavali da se razvedemo, ali u tome nismo uspeli. Iako ne znamo da li smo razvedeni, to ni njemu ni meni nije nimalo važno", rekla je ona i navela da se redovno čuje sa svojim izabranikom, kao i da u Holivudu dele kuću, gde on trenutno živi.

"Džejms nikada nije bio u Srbiji ali ga je moja mama naučila malo našeg jezika", ispričala je ona.

