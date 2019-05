DARKU UZIMA BEBU I ODLAZI! Laziću zapretila verenica Marina Gagić! (FOTO)

Darka Lazića ucenila je verenica Marina Gagić i zabranila mu da ikad više sedne na motor!

Buduća majka njegovog deteta zapretila je pevaču da će ga ostaviti ukoliko se ponovo oda porocima.

Darko se i dalje oporavlja od stravične saobraćajne nesreće, ali neke stvari nikako da promeni, kao na primer strast prema brzoj vožnji i motorima.

A post shared by DARKO LAZIĆ (@darkolazicofficial) on Feb 22, 2016 at 3:32pm PST

Njegove komšije iz Brestača, gde živi sa svojom verenicom koja bi svaki čas mogla da se porodi, zabrinute su zbog njegovog bahatog ponašanja, a kako kažu, ni Marini nije lako. Pevač je i dalje lud za motorima, a nedavno je saopštio Gagićevoj da želi da kupi novu mašinu.

"Marina je pobesnela. Prvo mu je rekla da mora da vodi normalan život jer im uskoro dolazi dete, a on joj je obećao da će biti obazriviji. Tada mu je rekla da neće više da trpi njegove gluposti, jer će uskoro postati majka i ne želi da vodi brigu o dvoje dece. Rekla mu je da joj ne pada na pamet da noću ostaje sama s bebom, a da usput mora da brine o tome da li se on negde slupao", kaže izvor blizak Laziću i dodaje da je njegova verenica odlučila da preseče.

"Marina i dalje vuče traume od njegove nesreće, pokušava da mu utuvi u glavu da je to bio veliki stres ne samo za nju i bebu već i za njegove roditelje. Na kraju je pribegla uceni. Poručila mu je da, ako nastavi da se ponaša bahato, da vozi brzo, a posebno ukoliko kupi motor, da je s njima gotovo i da će otići s bebom! Darku nije bilo svejedno kad je to čuo jer je mislio da će ona biti uz njega i u dobru i u zlu, ali, logično, ona sada ima više ciljeve i niko joj nije preči od bebe. Zasad je obećao da će se skrasiti, a koliko će ga to držati, videćemo", kaže pevačev prijatelj, koji zaključuje da je Marina vrlo nervozna, ali i odlučna u nameri da ne popusti, za dobrobit cele porodice.

Do komentara Lazića nismo uspeli da dođemo do zaključenja broja.

Nepopravljiv Lazić nije mirovao posle udesa



Prvo gledao druge, pa seo u kvad bez kacige!

foto: Printscreen Instagram

Čim je izašao iz banje, pevač je, dok još nije mogao da hoda, napravio mali performans s prijateljima. Dok je on sedeo, drugovi su ga okružili na motorima i počeli da turiraju, a on je od sreće digao ruke i stavio do znanja da mu to nedostaje.

Snimak je podelio na društvenim mrežama, uz komentar "poludeli s vremenom"!

No, to nije ono najgore - kasnije je objavio snimak na Instagramu dok upravlja kvadom, i to bez kacige! On je bukvalno divljao, skakao u vazduh ovim vozilom i dizao prašinu oko sebe, zbog čega su usledili negativni komentari.

foto: Instagram

Njegove komšije iz Brestača rekle su da Lazić često vozi kvad.

"Kad dođe tu na centar, pa kad okreće, pa kad ga ovako izdigne... Ono se prevrne čim cimnete. Iživljava se, šta ja znam", ispričao je jedan od Darkovih komšija za medije.