VUK MOB ZBOG RANJAVANJA NE OSEĆA DEO STOPALA, A NA SNIMANJU SPOTA MOGAO JE I DA POGINE! Sa Milenom Ćeranić nije bio u vezi NI NEDELJU DANA, a tek da čujete pravu istinu o odnosu sa TIJANOM AJFON!

Vukadin Gojković, poznatiji kao reper Vuk Mob, otkrio je razne detalje iz privatnog života koje je malo ko znao. Posle dužeg perioda spekulacije o njegovom odnosu sa pevačicom Milenom Ćeranić, kao i Darom Bubamarom, iskoristio je priliku i stavio tačku na sve gradske priče.

"Bio sam (sa Milenom) pet dana, šest. Sad smo samo prijatelji", izjavio je nikad iskreniji Vuk, pa se nadovezao na prepisku s Darom Bubamarom.

"Dopisivali smo se, ali ništa u emotivnom kontekstu", rekao je on pa dodao: "Jedino ako sam bio pijan, ali toga se ne sećam. Celu veridbu sam bio pijan, a kamoli u vezi s nekim!" zaključio je tu priču on, napominjući da ga verenica nije ostavila jer je čula da je bio sa Kijom Kockar.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Sa Kijom se, kaže, samo druži. Posećivao ju je i kod kuće, ali takođe samo prijateljski. Sa druge strane, o odnosu sa Tijanom Ajfon imao je mnogo šta da kaže.

"Mi smo bili u nekoj drugoj vrsti veze, emotivnoj baš i nismo. Ja se lično ne kajem. Mislim da je sve to deo iskustva u životu. Možda podsvesno misim da nije trebalo da se desi, ali ne kajem se. Tijana je super devojka. Nije dugo trajalo. Dva ili tri puta se desilo i to je to", rekao je Vuk.

foto: Dragana Udovičić

Pošto je "prečešljao" ljubavni život, zakoračio je i dalje u svoju intimu. Naime, po prikazivanju njegove luksuzne kuće, mnogi su ga jurili da im vrati novac koji duguje! Sa drogom, kaže, nema nikakvih dodirnih tačaka.

"Nemam nikakav dodir s drogom, iako moj izgled i imidž govore drugačije", rekao je on bez ijednog treptaja oka.

Kako se ispostavilo, mogao je da izgubi život kada je na snimanju spota baci one jedan, već dva molotovljeva koktela.

"Bacio sam dva. Umalo da izginemo, pogodio sam strujni generator", ispričao je on, kojem to nije bio prvi put da se boji za sopstveni život.

Jednom prilikom ranjen je u obračunu iz vatrenog oružja.

"Da. Ne osećam deo stopala, ali stopalo jedno manje-više... isti đavo", zaključio je reper.

foto: Preentscreen

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen

