U RODITELJSKOM DOMU TEODORE DŽEHVEROVIĆ! Posetili smo Novi Beograd, a pevačica priznala: Porodica se SVEGA ODREKLA ZBOG MENE!

Teodora Džehverović (21) je oduvek imala podršku svoje porodice, a njeni roditelji Gordana i Senad bili spremni i na česte selidbe zbog sreće svoje naslednice.

Naime, pevačica je imala srećno detinjstvo u Kačarevu kraj Pančeva sve do trinaeste godine. Međutim, zbog problema u školi, njena porodica presela se u Pančevo, gde su živeli oko šest godina, da bi se opet zbog Teodore preselili na Novi Beograd. Ekipa Kurir Starsa posetila je njihov stan.

- Uđite. Zar me ne prepoznajete? Pa to sam ja, Teodora. Stavila sam crnu periku da vidim kako mi stoji i da li da menjam imidž - počela je pevačica, dok nas je njena majka poslužila tortom, koju je napravila u čast rođendana svog supruga. To je doprinelo idealnoj atmosferi za Teodorino evociranje uspomena.

- Rođena sam u Kačarevu, gde smo stanovali do mog sedmog razreda. Ali, u osnovnoj školi nisu imali razumevanja za moju ljubav prema baletu i nastavnici su odbijali da me puštaju sa poslednjeg časa kako bih odlazila na trening. Zbog toga smo se svi preselili u Pančevo, gde sam išla na profesionalne časove. Tu smo ostali do moje osamnaeste godine, kada sam počela da se takmičim u „Zvezdama Granda“. Bio je to novi povod za selidbu kada smo stigli na Novi Beograd. To je stvarno bio šok, jer nam je dugo trebalo da se priviknemo na novi grad. Ovde nismo imali prijatelje, mama se mučila jer je sa Novog Beograda putovala u Pančevo zbog posla. Preispitivala sam se jesmo li doneli pravilnu odluku, ali sam imala podršku porodice - kaže Teodora, koja je nakon učešća u „Zadruzi“ postala samostalna. Odselila se od svojih roditelja i počela da živi sama na Dorćolu.

- Mama i tata ostali su u ovom stanu, a brat i ja smo otišli svako na svoju stranu. I super mi je. Još dok sam bila u „Zadruzi“ mami sam govorila da bih živela sama ako bi postojala mogućnost. Snašla sam se, ali još se prilagođavam. Plaćam redovno račune, sama čistim, perem, spremam. Ne plaćam čistačicu, ako mi treba pomoć, radije ću platiti svojoj majci iako mi ona nikada ne bi uzela novac za kućne poslove - završava Teodora.

