SEKS INTERVJU KIJE KOCKAR: Pevačica bez dlake na jeziku ispričala šta je PALI, gde je imala VRELU AKCIJU i koliki joj je dovljan!

Pevačica Kristina Kija Kockar otkrila je intimne detalje, koji će zaintrigirati mnoge muškarce.

Kija je priznaa da joj je savršena veličina muškog polnog organa srednja, jer ne bi trebalo da je mali, ali ni mnogo veliki zbog njene konstitucije.

Ona je odgovorila i da li voli da seks traje dugo i otkrila neobično mesto gde je vodila ljubav.

"Kvalitet, a ne kvantite! Kraće, ne duže. Na koncertu Fifti Senta u Beogradu u hali sam imala seks. Bila sam ludo zaljubljena i na početku veze sa dugogodišnjim dečkom. Sakrili smo se negde iza bine. Bilo je baš uzbudljivo. Imala sam 20 godina i volela sam da eksperimentišem. Sada me mrzi da se cimam", rekla je Kija koja smatra da je najuzbudljivije kada se pre seksa tušira, a partner može da je posmatra jer ima kupatilo sa staklenim vratima.

Kockareva kaže da je želela da zna kako je snimati se tokom odnosa, pa je to uradila kao mlađa, pa je priznala koliko joj je seks važan.

"Nije presudan. Muškarac je jednoj ženi odličan u krevetu, dok je drugoj katastrofa.To je subjektivno. Važna je hemija, ona određuje da li će biti dobro ili ne. Sve ostalo može da se nauči. U seksu sam počela da uživam tek posle 23. godine. Dotle sam bila malo ukočena, tada sam sazrela i opustila se", rekla je Kija i dodala da muškarce zavodi time što je "mega car."

"Mrzim klasične namiguše. Jedna od njih je Luna Đogani. To mi je odvratno. Uvek sam bila ono što jesam, a muškarcima se to sviđa. Ko je bio sa mnom, nikada me nije zaboravio", zaključila je ona.

