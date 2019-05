NAJPOZNATIJI HARMONIKAŠ U PRIJEDORU RASKRINKAO DOMAĆU ESTRADU: Pratio sam Cecu, Zorica Brunclik je zbog mene imala problema sa Kemišem, a EVO kog pevača JEDINO NIJE MOGAO DA ISPRATI!

Mustafa Muhić bio je najpoznatiji harmonikaš u Prijedoru. On je odlično poznavao kompletnu jugoslovensku estradu, pa i ono što su pevači pokušali da sakriju od očiju javnosti, Mustafi nije moglo da promakne.

Odlično se snalazio sa harmonikom, ali mu je i pevanje išlo od ruke, budući da

se tih sedamdesetih, osamdesetih godina tražilo i jedno i drugo. Imao i još ima dva sina Almedina i Elmedina koji su ga nasledili, ali relativno kasno. Zajedno sa njima i basistom Žerom, postali su najtraženiji kao bend “Jarani” u bivšoj Jugoslaviji, a 1989. na manifestaciji "Venova lica" proglašeni su najboljim muzičkim pratećim sastavom osamdesetih godina. Ono što je zanimljivo, to je da su pobedničku statuu i plaketu izgubili jer su se te večeri napili, sa još jednim članom benda, Mustafom Kurtovićem.

Bili ste mladi, kvalitetni, popularni, koga je bilo teško ispratiti?

- Pa, mislim da je to fenomenalni Šerif Konjević. Sećam se kada mu je izašla ploča "Bela venčanica". Mi zaista sve odlično navežbali, baš kao i na ploči, ali nismo znali da se Šerif ne "drži" onoga kako je snimljeno na ploči, moraš gledati u njega i bilo je baš ispadanje iz ritmova, jer on produži takt, a onda se žalio, kakvu smo mu to decu doveli, posebno me to oduševilo što smo pratili i rahmetli Safeta Isovića.

Svojevremeno je Goran Bregović i javnosti dao i jednu izjavu vezanu za tebe?

-Da, bilo je to kada je Haris Džinivić imao koncert u "Sava centru" u Beogradu, a gde je bio i Bregović. Imam u svojoj arhivi njegovu izjavu za jedne beogradske novine, kada je rekao, da nikada do tada nije uživo gledao i slušao najboljeg harmonikaša.

I Zorica Brunclik te pohvalila?

-Da, da… Mi smo svake godine išli sa Muslimovićem u Švedsku, pa je bila i Zorica. Ona se u jednom momentu okrenula prema meni i pita me da li može pola tona niže, ja sam rekao naravno, da bi ona kasnije javno izjavila, kako je Elo najbolji harmonikaš za pevače, jer njoj Kemiš ne da da peva pola tona niže.

Radio si i sa Cecom?

-Da bilo je to u Sent Galenu kada je Ceca bila kod Ese Samadržića, pa smo svi bili smešteni u istom hotelu. Bilo je masa pevača muzičara, tu nam je bila baza. Kada je Ceca došla i kada je videla Haru Samardžića pala je na njegovu lepotu. Ja sam Cecu pratio kao harmonikaš, pa smo u pauzi ona i ja merili ko ima tanje noge. Ona je bila baš mršava, a i ja. Pa smo se često tako šalili. Tada se Ceca najviše družila sa jednom pevačicom Dženis, bile su najbolje prijateljice.

Mustafa je odao mnoge tajne, a za kraj priznao i jednu svoju:

Može li se od harmonike živeti?

-Definitivno ne i ja sam živi dokaz svega toga. Ponekad se se pitam da li sam promašio profesiju.

