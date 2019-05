PEVAČICA JE KAO DA SI JADNICA: Neda Ukraden završila je 2 fakulteta, a evo šta joj je otac govorio na početku karijere!

Neda Ukraden godinama ima uspešnu karijeru, ali je progovorila o tome šta ju je otac savetovao kada je bila mlađa.

Pevačica je završila dva fakulteta - engleski jezik i pravo, a otac nije želeo da njen posao bude pevanje. Ipak, Neda se izborila i uspela sve, a ovako sada govori u "Premijeri":

"Odgajana sam u takvoj kući da je bilo sramota da nisi obrazovan. Živeli smo u Sarajevu, bilo je tu fakulteta, šta sad, ti sediš kući? Ja sam počela da pevam, a otac mi kaže: "Dobro sine, to ti je za popodne, a šta ćeš ti, od čega ćeš da živiš, nećeš valjda da pevaš, da budeš pevačica?" (smeh). To pevačica, to je kao da si jadnica."

