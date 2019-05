LEONTININ BIVŠI PORED ŽENE MILICE S JOŠ 4 MUŠKARCA DELI STAN! U Zapadnoj kapiji nikad veselije, a evo i ZAŠTO!

Stan u kojem Filip Pat inače boravi sa suprugom Milicom Stevanović se trenutno renovira, te zato muzičar trenutno boravi u stanu u Geneksu. Zajedno sa njima su i njegovi najbolji prijatelji - Dalibor, Vukašin, Slavko i Milan, članovi "Pozitiva", sa kojim Filip sarađuje godinama unazad.

Čitav prostor je u svetlim tonovima, dominiraju bela boja i bež nijanse. Momački dom, kako ga je Pat nazvao, njihov je dom u kojem se okupljaju gotovo svakog dana, a supruga Milica dolazi kada završi sa poslom.

"Milica radi, njeno radno vreme je od 9 do 17 časova, ali ovo je uglavnom momački stan jer dolazimo ovde uvek da bismo prespavali i odmorili se za naredne svirke. Na prvom smo spratu, pa nije neka drama kada se gleda kroz prozor, kao što je to bio slučaj sa Vukašinom, koji je imao stan u ovoj zgradi na 30. spratu", dodaje Pat, koji je vrata ovog doma otvorio za javnost kao pravi domaćin.

"S obzirom na to da sam ja jedini iz Beograda, uvek se potrudim da odem u nabavku. Stan je privremeno rešenje, zato smo ovde privremeno. Ima 41 kvadrat i fukncionalan je, svugde ima plakar i može svugde sve da se ostavi. Isplatilo se, u principu. Često smo na putovanjima i putem Jutjuba pratimo sve što se dešava na sceni, ako ne stignemo da pogledamo na televiziji", kaže muzičar.

Najaktuelnija tema među momcima je spot za pesmu "U kvaru", koji je u jednom trenutku zabranjen jer je bilo previše golotinje.

"Dalibor je bio u kadi, protagonista je spota, pa neka vam on ispriča šta se desilo", kaže Filip kroz smeh.

"Kupali smo se više nego što smo smeli. U spotu se videlo malo više kože nego što je smelo, morali smo da ga menjamo i izbacujemo neke kadrove da bi društvene mreže prihvatile to što smo objavili. Sa mnom su bile četiri devojke dok smo se kupali. Prepravili smo spot, sada su devojke malo više pod vodom, pa smo ga objavili (smeh). Dugo smo radili na pesmi i tražili smo neki svoj zvuk. Konačno je to to i zadovoljno smo. Radimo na promociji spota prvenca, a nadam se da ćemo do septembra završiti novu pesmu i spot, videćemo kako nas vreme posluži", kaže Dalibor.

Filipova supruga na njegova česta odsustva zbog posla uopšte ne reaguje burno.

"Mene je Milica upoznala ovakvog kakav jesam, nisam rekao da radim u apoteci ili mesari. Znala je sve. Vidite, po celom stanu su naše slike, tako da sam zapravo uvek tu. Sve to treba gledati kroz benefit, da uvek ujutru mogu da pokupim naše dete buduće i Luciju... Lucija je svesna svega, upućena je u to čime se bavim. Ona sedne za klavir pa se i sama bavi muzikom. Ja bih voleo više, ali polako. Muzika je u suštini lepa stvar, ima i teških stvari, ali i prelepih", dodaje Filip, koji iz prvog braka sa Leontinom Vukomanović ima ćerku Luciju.

