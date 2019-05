BOJAN TOMOVIĆ DONEO TEŠKU ODLUKU: Ne želim da imam decu da im ne bih preneo BOLEST, neću da PATE KAO JA!

Nedeljama već Bojan Tomović jedna je od glavnih tema širom regiona pošto je priznao da boluje od bipolarnog poremećaja, a sada je opet uspeo da šokira javnost svojom odlukom da nikad neće imati decu.



Nekad vrlo popularan pevač već duže vreme nije aktuelan na muzičkoj sceni, i pored toga što je nekoliko puta pokušavao da se vrati svom poslu. Tek nedavno saznali smo da boluje od psihičkog poremećaja, hronične mentalne bolesti, poznate i pod nazivima manična depresija ili poremećaj raspoloženja. On se sada ponovo oglasio i saopštio da ne želi da se ostvari kao roditelj jer je njegova bolest nasledna.

- Sad me, zaboga, cela familija i okolina osuđuju što sam doneo odluku da neću da imam decu. Pa to je moje pravo. Možda i ne mogu da ih imam, a i da mogu, neću, jer je bipolarni poremećaj često nasledan i ne bih podneo da moje dete pati i prolazi isto što i ja. Smatram da uz ovoliko lekova koje moram da pijem godinama, ako ne i do kraja života, ne bih bio u stanju da budem odgovoran i dobar otac, kao što nisam mogao da budem ni dobar ni odgovoran muž, zato smo se supruga i ja i rastali nakon više od 13 godina braka - rekao je on i dodao da bi voleo da njegovu odluku poštuju najbliži rođaci.

- Svaka čast na hrabrosti ljudima koji imaju mentalne bolesti, a ipak rizikuju i ostvare se kao roditelji, ali to je njihova odluka, kao što je moja odluka da me, nažalost, niko nikad ne nazove "tata". Ali imam ja tonu ljubavi za decu moje braće i sestara. A možda sam ja zapravo samo sebično đubre, tzv. umetnička duša koja živi u nekom svom svetu i dovoljna je sama sebi, ili toliko volim svoju slobodu, svoju samoću i sav svoj bol, koji ne želim da delim sa drugima, a posebno ne s decom. Za decu su radost i sreća, a ne bol, stresovi, nezdrave euforije i stalne depresije, koje bih im ja, ovako bipolaran, nažalost, redovno priređivao - izjavio je Tomović, koji već neko vreme živi u Crnoj Gori.



Veoma česta bolest

Žan-Klod i Ketrin Zita su bipolarci, a bila je i Merilin Monro Od bipolarnog poremećaja pati dosta ljudi širom sveta, s obzirom na to da je u pitanju veoma rasprostranjena bolest. Među njima je i dosta slavnih ličnosti koje su otvoreno govorile o tome, želeći da skrenu pažnju javnosti na taj problem. Ketrin Zita Džouns, Žan-Klod van Dam, Linda Hamilton, Demi Lovato i još dosta njih poslednjih godina izazvali su šok javnosti kad su doneli odluku da pričaju o svojoj bolesti.

